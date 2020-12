Hannover

Vielen Immobilienkäufern erschien die einseitige Belastung mit der Maklerprovision schon immer als ungerecht. Schließlich erbringen die guten unter den Maklern Dienstleistungen, von denen bestenfalls beide Seiten profitieren. Warum dann nur ein Partner bezahlen soll, war stets ein Geheimnis des Berufsstands.

Tatsächlich geht es wegen der vor allem in Ballungsräumen stark gestiegenen Immobilienpreise um erhebliche Summen. In Niedersachsen darf die Maklerprovision maximal 7,14 Prozent betragen; in der Regel sind es inklusive Steuer meist knapp 6 Prozent. Bei einem Kaufpreis von 500.000 Euro fallen also etwa 30.000 Euro Courtage an. Wird die Summe künftig zwischen Verkäufer und Käufer aufgeteilt, dann verfügen die Immobilienerwerber über mehr Eigenkapital. Das erhöht nicht nur die Chance, überhaupt Eigentum zu erwerben, sondern verringert oft auch den Zinssatz bei der Bank.

Staat schöpft kräftig bei jedem Immobilienkauf ab

Damit macht der Staat eine großzügige Geste in Richtung der Immobilienkäufer. Man sollte allerdings nicht vergessen: Er selbst schöpft kräftig bei jedem Immobilienkauf ab. Die Grunderwerbssteuer ist neben der Maklerprovision der dickste Brocken bei den Kaufnebenkosten. In nahezu allen Bundesländern ist sie zuletzt angehoben worden, in Niedersachsen auf 5 Prozent. Und diese Kosten hat der Käufer vollständig zu tragen. Auf die Idee, bei dieser Abgabe für Entlastung zu sorgen, ist leider noch kein Bundesland gekommen.

Von Conrad von Meding