Hannover

Als der Mischkonzern Genting vor fünf Jahren die Werftengruppe Nordic Yards übernahm, war die Erleichterung in Mecklenburg-Vorpommern groß. Nachdem die einstigen DDR-Schiffbaubetriebe über Jahre von einer Krise in die nächste geschlittert waren, schienen die Eigentümer aus Fernost endlich einen vernünftigen Plan zu haben: Unter dem neuen Namen MV Werften sollten an den Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund Kreuzfahrtschiffe vom Stapel laufen – an Bestellungen aus der Boom-Branche würde es gewiss nicht mangeln.

Stattdessen kam Corona. Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie stehen die Werften an der Ostsee mit einem leeren Auftragsbuch und abermals ohne eine Perspektive für die Zukunft da. Die akute Schieflage ist die Folge der fehlenden Finanzierung des fast fertigen Ozeanriesen „Global Dream“, innerhalb der Branche aber waren die Zweifel am Fortbestand der Unternehmensgruppe schon vorher gewachsen: Denn anders als den Kollegen von der Papenburger Meyer-Werft fehlte es den MV-Ingenieuren erkennbar an Erfahrungen im Bau von Kreuzfahrtschiffen.

In der Hoffnung, Arbeitsplätze und industrielle Wertschöpfung an der Küste retten zu können, haben Politiker in Bund und Land diese Mängel nur zu gern übersehen. Schon im Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung waren mehr als 2 Milliarden Euro an Strukturbeihilfen an die Werften im Nordosten geflossen, seither kamen noch hunderte Millionen Euro hinzu. Nach der zweiten Pleite seit 2012 sollten Bundes- und Landesregierung jetzt die Konsequenz ziehen und kein weiteres Geld aus dem Steuertopf riskieren. Ein Ende mit Schrecken ist schon teuer genug.

Von Jens Heitmann