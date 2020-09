Hannover

Als Banken und Sparkassen im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie viele Filialen schließen mussten, war die Frage eigentlich nur, wie sehr das Geschäft unter der Kontaktsperre leiden würde. Doch dann stellte sich heraus, dass die Kreditvergabe im März nicht wie erwartet einbrach, sondern im Vergleich zum Vorjahr um satte 4,5 Prozent zulegte und damit ein Sechsmonatshoch markierte. Auch das Wertpapiergeschäft lief runder als erhofft: Viele Kunden nutzten den Absturz der Aktienkurse zum Einstieg.

Schon fast ein Drittel der Standorte geschlossen

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass sich mit weniger Filialen mehr Geschäft machen lässt, so wurde er damit erbracht. Welche Konsequenzen die Vorstände daraus ableiten, kann nicht überraschen. Schon zwischen 2008 und 2018 haben Banken und Sparkassen rund 12 000 Geschäftsstellen und damit fast ein Drittel ihrer Standorte geschlossen. Von den heute noch knapp 30 000 Filialen könnte bis zum Jahr 2030 etwa die Hälfte übrig bleiben, heißt es in der Branche.

Zwar sehen in Umfragen noch immer rund 60 Prozent der Kunden den direkten Kontakt zu den Mitarbeitern vor Ort als wichtig an – im Alltag kommt jedoch nur jeder zwölfte Kunde mindestens einmal im Monat für solch ein Gespräch in die Filiale. Eine höhere Frequenz lässt sich nach Einschätzung der Geldinstitute nur durch eine höhere Qualität in der Beratung erreichen. Deshalb stehen vor allem die kleineren Geschäftsstellen mit wenigen Mitarbeitern unter Beobachtung. Auch bei Banken und Sparkassen laufen die Spezialisten den Generalisten den Rang ab.

Von Jens Heitmann