Hannover

Für den Staat gibt es drei gute Gründe, der Tui ein weiteres Mal auszuhelfen: Ginge der Reisekonzern pleite, stünden neben den 70.000 Arbeitsplätzen bei dem Unternehmen selbst indirekt auch die Existenz Hunderter Reisebüro, Hotels und Gastronomiebetriebe auf dem Spiel. Zudem müsste der Fiskus für die bereits ausgereichten Kredite in Milliardenhöhe geradestehen. Kurz vor dem von großen Hoffnungen begleiteten Start der Impfungen gegen das Coronavirus möchte man das weder in Berlin noch in Hannover noch riskieren.

Es lassen sich aber auch schlagkräftige Argumente gegen die neuerlichen Hilfen finden. So ist die Tui im Kern kein deutscher Konzern mehr: Sie wird an der Londoner Börse notiert und gehört zum größten Teil ausländischen Investoren; Ankeraktionär ist ein russischer Milliardär. Um hohe Dividenden auszuschütten zu können, hat das Unternehmen über Jahre darauf verzichtet, Rücklagen für schlechte Zeiten zu bilden. Warum für solche Fehler in erster Linie die hiesigen Steuerzahler geradestehen sollen, lässt sich nur schwer begründen – zumal der Vorstand den Stellenabbau vor allem in Deutschland forciert, obwohl hier nur jeder siebte Konzernbeschäftigte arbeitet.

Eine Insolvenz müsste nicht das Ende der Tui bedeuten. Ein solches Verfahren böte die Chance, das Unternehmen mit neuen Investoren für die Herausforderungen der Nach-Corona-Reisewelt zu wappnen. Start-ups und große Wettbewerber wie Booking oder Expedia treiben die Touristik immer stärker in Richtung online – eine mit Staatsgeld gerettete Tui hingegen muss erst ihren hohen Schuldenberg abtragen, bevor sie wieder in der Lage ist, tatkräftig in die Zukunft zu investieren.

Von Jens Heitmann