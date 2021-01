Hannover

Dass Batterien für ein Auto wichtig sind, merken die Fahrer bisher vor allem im Winter, wenn der Motor nicht anspringt. Den Pannenhelfern vom ADAC ist dagegen bewusst, dass neben Kälte auch Verschleiß und Alterung für viele Ausfälle verantwortlich sind – in 42 Prozent der Fälle müssen sie ausrücken, weil die Starterbatterie für Verbrenner versagt. Für die Autohersteller war die Qualität des Akkus dennoch lange kein Verkaufsargument, da sich auch die Käufer von Benzinern oder Diesel-Modellen nicht darum scherten.

Teuerstes und entscheidendes Bauteil im E-Auto

Bei Elektroautos gibt es hingegen nichts Wichtigeres: Die Batterien sind das teuerste Bauteil und entscheidend für deren Attraktivität, weil von ihnen die Reichweite abhängt. Folglich sind die Akkus in der Branche wie bei den Kunden in den Fokus gerückt. Um die Abhängigkeit von Zulieferern aus Asien zu verringern, wird in Europa von der Industrie und der Politik der Aufbau einer eigenen Batteriezellenproduktion mit Subventionen aus der Steuerkasse forciert. Volkswagen ist mit seiner Pilotanlage in Salzgitter ein Treiber dieser Bewegung.

Ehrgeizige Quote fürs Recycling nötig

Was später einmal aus den Lithium-Ionen-Akkus wird, ist derzeit noch kein großes Thema. In Europa gibt es nur rund ein Dutzend Firmen, die sich der Wiederverwertung der eingesetzten Rohstoffe widmen. Die Rückgewinnung lohnt sich nicht, so lange die Förderung von Nickel, Kobalt oder Mangan billiger ist als deren Wiederverwertung und die EU-Kommission keine ehrgeizige Recyclingquote vorschreibt. Tanken mit Strom verringert nur den Ausstoß von Schadstoffen – für die Umweltfreundlichkeit von E-Autos ist aber auch der Materialeinsatz über die gesamte Lebensdauer von Belang.

Von Jens Heitmann