Hannover

Wo bei der weltgrößten Industrieschau sonst quirliges Treiben in Messehallen herrscht, da war in diesem Jahr nur ein Hightech-Videostudio aufgebaut. Erstmals in ihrer 74-jährigen Geschichte lief die Hannover Messe rein digital. Das Ergebnis muss man nicht schönreden: Die Veranstaltung war weder wirtschaftlich erfolgreich, noch hatte sie die Strahlkraft einer Präsenzmesse. Wenn sie aber als Experiment taugt, wie sich Messen künftig moderner aufstellen können, dann hat die Pandemie wenigstens in diesem Punkt eine positive Wirkung.

1800 statt 6000 Aussteller

90.000 virtuelle Teilnehmer, 140.000 Besuche bei den Streams und Foren: Was ist das schon gegen eine Messe, für die sich sonst bis zu 225.000 Gäste aus aller Welt auf den Weg nach Hannover gemacht haben? 1800 statt 6000 Aussteller – damit kann eine Veranstaltungsleitung normalerweise nicht zufrieden sein. Aber was ist schon normal in Corona-Zeiten? Und weil die Lage so ist, wie sie ist, haben Messechef Jochen Köckler und sein Team ein fast enthusiastisches Lob der Ausstellerbeiräte geerntet. Was sie auf die Beine gestellt haben ist tatsächlich beachtlich. Die komplett digitale Veranstaltung lief ziemlich reibungslos. 1000 Konferenzen und Präsentationen in fünf Tagen – das hat Format.

Künftig im Hybridmodus

Nach den guten Erfahrungen soll die Messe künftig im Hybridmodus laufen – als Kombination von Präsenz- und Digitalveranstaltung. Das könnte die Probleme mit dem ohnehin zu großen Messegelände verschärfen, und auch die gebeutelte Hotel- und Gastronomiebranche in Hannover wird über den Trend nicht glücklich sein. Zum digitalen Wandel aber gibt es auch in der Messebranche keine Alternative.

Von Conrad von Meding