Wolfsburg

Fehlende Elektronikbauteile bremsen weiterhin die Produktion bei Volkswagen. Nachdem die Produktion in den ersten zwei Wochen nach dem Werksurlaub bereits nur auf Halbgas laufen konnte, kommt es jetzt ganz dick: Volkswagen hat gleich für die zwei kommenden Wochen Kurzarbeit angemeldet – und zwar in einem noch größerem Umfang als bisher.

Konkret wirkt sich der Chipmangel wie folgt auf die Arbeit im Stammwerk aus: In der Kalenderwoche 36, von Montag, 6. September, bis Freitag, 10. September, kommt in der Tiguan-Fertigung lediglich die Frühschicht zum Einsatz. Spät- und Nachtschicht bleiben zuhause. Die Golf-Fertigung trifft es noch härter: Hier wird an der Montagelinie 3 nur in der Frühschicht gearbeitet, an der Montagelinie 2 ruht die Arbeit komplett.

In der darauffolgenden Woche vom 13. bis 17. September werden sämtliche Montagelinien im Stammwerk stillstehen. Für die betroffenen Beschäftigten hat Volkswagen Kurzarbeit angemeldet.

Auch in Emden ruhen die Bänder

Damit spitzt sich die Situation auf dem Halbleitermarkt anscheinend weiter zu. In der letzten und in dieser Woche kam an allen vier Montagelinien wenigstens die Frühschicht zum Einsatz. Zudem konnte in der laufenden Woche die Abteilung Wagenfertigstellung in der Golf-Fertigung wie gewohnt arbeiten. Wichtig, denn die Bestellbücher sind voll. Volkswagen ist bereits eine sechsstellige Zahl an Fahrzeugen im Rückstand. Zuletzt sah sich der Autobauer sogar gezwungen, die margenschwächeren Basisversionen von Golf und ID.3 vorerst aus dem Programm zu nehmen, um die Lieferzeiten nicht noch weiter ansteigen zu lassen.

Der Chipmangel macht dabei längst nicht nur dem Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg zu schaffen. Das Werk in Emden etwa trifft es in der nächsten Woche noch härter. Dort werden die Bänder komplett still stehen. Mit der neuen Woche eingerechnet gibt es allein am Emder Standort dieses Jahr dann bereits 46 Kurzarbeitstage.

Pandemie sorgt für Lockdowns bei Chip-Produzenten in Malaysia

Für Volkswagen wichtig: Zumindest an den für die E-Offensive zentralen Standorten in Zwickau und Dresden kann die Fertigung der vollelektrischen ID-Modelle in der nächsten Woche ohne Einschränkungen laufen. Auch diese beiden Werk waren zuletzt von Kurzarbeit betroffen.

Grund für den Arbeitsausfall ist die weiterhin weltweit anhaltend angespannte Liefersituation bei Halbleitern. Diese Bauteile stecken in zahlreichen Elektroniksystemen. Die Nachfrage aus der Autoindustrie war jahrelang gestiegen, brach dann aber in der Corona-Krise zunächst ein. Die Chipproduzenten fanden neue Abnehmer, etwa aus der IT, Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik. Die Autoindustrie schaute, als der Markt doch schneller als geplant wieder anzog, in die Röhre.

Zuletzt wurde die Situation zudem durch die Corona-Krise noch verschärft. Zuliefererbetriebe in Südostasien, speziell im von der Pandemie arg gebeutelten Malaysia, befinden sich aufgrund extremer Infektionszahlen aktuelle im Lockdown. Wann sich die Gesamtsituation entspannt ist derzeit noch nicht absehbar.

Von Steffen Schmidt