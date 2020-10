Die Handwerkskammer Hannover besteht seit dem 1. April 1900. Seitdem übernimmt sie in ihrem Bezirk die Interessenvertretung und Förderung des Handwerks, regelt Berufsausbildung sowie Meister- und Gesellenprüfungen und führt das Verzeichnis der Handwerksbetriebe. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst die Region Hannover sowie die Landkreise Diepholz, Nienburg, Schaumburg und Hameln-Pyrmont. Aktuell gehören der Kammer rund 19.000 Mitgliedsbetriebe an. Sie beschäftigen mehr 100.000 Mitarbeiter in 130 unterschiedlichen Berufen und erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 9,51 Milliarden Euro.