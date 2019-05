Hannover

Karl-Wilhelm Steinmann bleibt Präsident der Handwerkskammer Hannover. Der 63-jährige Diplom-Ingenieur, der das Amt 2014 übernahm, wurde am Mittwoch von der Vollversammlung wiedergewählt. Steinmann wolle vor allem Fachkräfte für das Handwerk sichern, mit der Politik im Dialog bleiben sowie ehrenamtliche Tätigkeiten in der Handwerksorganisation fördern, teilte die Kammer mit. Am Dienstag war Steinmann bereits als Vorsitzender der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen bestätigt worden.

Neu im Amt bei der Handwerkskammer Hannover sind zwei Vizepräsidenten: Die Fachwirtin für Reinigungsmanagement Stephanie Wlodarski für die Arbeitnehmerseite sowie der Elektroinstallateurmeister Thomas Gehre für die Arbeitgeberseite.

Von Christian Wölbert