Hannover

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die für Ende Februar in Hannover geplante Agritechnica abgesagt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie seien die Veranstalter gemeinsam mit dem Ausstellerbeirat zu dem Schluss gekommen, „dass die Rahmenbedingungen für eine Durchführung der Weltleitmesse der Landtechnik nicht mehr gegeben sind“, teilte die DLG am Montag mit. Die nächste Agritechnica soll vom 12. bis 18. November 2023 in Hannover stattfinden.

Bis vor Kurzem hatte die DLG noch an dem Messetermin vom 27. Februar bis 5. März festgehalten. In den Hallen wären 90 Prozent der Ausstellungsfläche belegt gewesen. Bis zu 2000 Aussteller hatten ihre Teilnahme zugesagt. Die Veranstalter hofften auf bis zu 330.000 Besucher. Die Entscheidung, auf die Branchenschau zu verzichten, habe man aus Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit aller getroffen, sagte DLG-Hauptgeschäftsführer Reinhard Grandke. Das digitale Zusatzangebot der Agritechnica stehe wie geplant bis Ende März 2022 zur Verfügung.

Auch die Hannover Messe ist erneut gefährdet

Zuvor hatte die Deutsche Messe bereits den Termin für die Bodenbelägemesse Domotex im Januar gestrichen. Für die ursprünglich Ende April vorgesehene Hannover Messe suchen die Veranstalter noch nach einem alternativen Zeitraum im Sommer. Für das Branchentreffen der Industrietechnikspezialisten und Maschinenbauer liegen bereits so viele Anmeldungen vor, dass die Aussteller 17 Hallen belegen könnten. 2020 war die Messe wegen Corona ausgefallen. In diesem Jahr lief sie nur als Digitalformat. Für die Aussteller sei eine weitere reine Onlineversion keine attraktive Alternative, hieß es vonseiten der Branchenverbände. Eine Absage der Veranstaltung wollen die Aussteller bisher unbedingt vermeiden.

Von Jens Heitmann