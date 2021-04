Hannover

Die Corona-Pandemie und der Distanzunterricht in den Schulen haben negative Folgen für Ausbildung und Berufseinstieg – zu diesem Schluss kommt der Arbeitgeberverband Niedersachsen-Metall mit Verweis auf eine branchenübergreifende Umfrage. Vielen Bewerbern und Bewerberinnen fehle fachliches Wissen. Beim Homeschooling leide zudem die Persönlichkeitsentwicklung, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. Insbesondere Kinder aus sozial schwächeren Familien drohten zu den großen Verlierern des Homeschoolings zu werden.

Der Verband hatte gemeinsam mit der Stiftung Niedersachsen-Metall rund 300 Unternehmen befragt, wie sich Homeschooling und Wechselmodell auf die Qualifikation der Bewerber für Ausbildungsplätze auswirken. Die Mehrheit der befragten Firmen (60 Prozent) beurteilt das Corona-Schuljahr 2020 als ein „verlorenes Jahr“. Jedes fünfte Unternehmen gab an, dass Jobsuchende schlechter auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet waren als in den Vorjahren. Knapp ein Drittel stellte Lern- oder Entwicklungsdefizite bei den Bewerbern und Bewerberinnen fest – sowohl in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (sogenannte MINT-Fächer), aber auch bei den Sozialkompetenzen. Das Fazit von knapp 40 Prozent der Unternehmen: Die monatelangen Schulschließungen sind für die Defizite verantwortlich.

„Vieles kann über Homeschooling nicht vermittelt werden“

„Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Distanzunterricht zu Lernrückständen führt. Vieles kann über Homeschooling nicht vermittelt werden“, sagt Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung Niedersachsenmetall. Dabei drohten gerade die Kinder aus sozial schwächeren Familien zu den großen Verlierern des Homeschoolings zu werden, ergänzt Schmidt. „In höheren und mittleren Schichten fällt es den Eltern leichter, für eine vernünftige technische Ausstattung ihrer Kinder zu sorgen und sie beim Lernen zu unterstützen.“

Die Lernlücke vergrößere sich währende der Pandemiebekämpfung von Tag zu Tag, kritisiert er. Der Verband fordert daher, mittelfristig mehr Lernangebote zu schaffen und den Ausbau der Digitalisierung an Schulen voranzutreiben. Unterrichtsangebote auch an Sonnabenden dürften kein Tabu sein. Ziel müsse es sein, Schülerinnen und Schüler gezielter und individueller zu unterstützen und dafür zusätzliches Personal wie Lehramtsstudierende und pensionierte Lehrerinnen und Lehrer einzusetzen.

Ehrenrunde in der Pandemie?

Die Corona-Pandemie scheint sich auch auf die Zahl der Bewerber auszuwirken. Mehr als ein Viertel der Unternehmen gab an, dass es weniger Bewerber und Bewerberinnen gebe als vor der Pandemie. Kurz vor Ostern sei aktuell noch knapp ein Drittel der Ausbildungsplätze unbesetzt gewesen. Viele junge Menschen blieben offenbar aus Unsicherheit im schulischen System, sagt Brandes. „Im Grunde ist die Erklärung: Viele drehen eine Ehrenrunde“.

Kritik übt Hauptgeschäftsführer Schmidt auch an der Bundespolitik, die im 14. Monat der Pandemie immer noch einfallslos agiere. „Wir appellieren deshalb dringend an die Landesregierung, die Bildungshoheit der Länder im vorliegenden Bundesinfektionsschutzgesetz unbedingt zu verteidigen und dem Ansinnen der Bundesregierung, die Schulen ab einem Inzidenzwert von 200 komplett zu schließen, eine klare Absage zu erteilen.“

Von Alina Stillahn