Hannover

Die angekündigte Integration der Deutschen Hypo in die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) hat personelle Konsequenzen. Neuer Leiter des Geschäfts mit Immobilienkunden werde Frank Schrader, der bisher für das Asiengeschäft der Nord/LB verantwortlich sei, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die derzeitigen Hypo-Vorstände Andreas Rehfus und Christian Veit werden das Haus nach dem Vollzug der zum 1. Juli geplanten Fusion verlassen.

Frank Schrader soll künftig das Immobiliengeschäft führen. Quelle: Nord/LB

Die 1872 gegründete Deutsche Hypo zählt mit einer Bilanzsumme von 19,4 Milliarden Euro zu den großen deutschen Immobilienfinanzierern. Von der Integration in die Nord/LB verspricht man sich bei der Landesbank erhebliche Einsparungen, insbesondere durch die Zusammenführung der jeweiligen Stabs- und Zentralbereiche. Die Deutsche Hypo zählt rund 400 Mitarbeiter, vorwiegend in Hannover.

Rehfus und Veit scheiden beide aus

Schrader hat bisher seine gesamtes Berufsleben bei der Nord/LB verbracht. Der heute 44-jährige Bankkaufmann leitet seit 2018 die Niederlassung in Singapur. Der Manager habe das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt, sagte Nord/LB-Chef Thomas Bürkle: „Er ist absolut kundenorientiert und mit komplexen Finanzierungsstrukturen bestens vertraut.“ Man bedaure gleichzeitig den Abschied von Rehfus und Veit: „Wir hätten uns gewünscht, die sowohl fachlich als auch menschlich stets sehr gute Zusammenarbeit mit ihnen fortsetzen zu können.“ Beide hätten sich anders entschieden.

Christian Veit und Andreas Rehfus scheiden aus. Quelle: Deutsche Hypo

Der 56-jährige Rehfus ist seit 1995 für die Deutsche Hypo tätig. Zehn Jahre später wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt, 2007 erfolgte die Berufung in den Vorstand der Bank. Der 50-jährige Veit ist erst im September 2020 in den Vorstand der Deutschen Hypo aufgestiegen. Beide wollen noch bis zum Abschluss der Integration an Bord bleiben.

Von Jens Heitmann