Hannover

Der Autozulieferer Continental bleibt im zukunftsträchtigen Geschäft mit Systemen zum assistierten und autonomen Fahren offenbar deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Nachdem der Konzern im Bereich „Advanced Driver Assistance Systems“ nach HAZ-Informationen in den Vorjahren noch Aufträge in Höhe von mehreren Milliarden Euro verbucht hatte, seien die Bestellungen im laufenden Jahr auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag gesunken, verlautete aus Kreisen des Unternehmens. „Seit dem Frühjahr hat sich hier fast nichts mehr getan“, sagte ein Insider am Dienstag.

Fahrerassistenzsysteme gelten in der Branche als zentrale Zukunftstechnologie. Continental setzt einen großen Teil seines Forschungsbudgets für ihre Entwicklung ein. In diesem Jahr hat das Unternehmen zusätzliche Investitionen angekündigt, um den Geschäftsbereich zum Wachstumstreiber zu machen. „Der Markt wird sich in den nächsten drei Jahren mehr als verdoppeln“, erklärte Conti-Chef Nikolai Setzer im Frühjahr. In der Branche wird das Volumen für die Jahre 2020 bis 2024 auf 70 Milliarden Euro geschätzt. „Wir zählen zu den Marktführern und erwarten daher, davon einen entsprechenden Anteil zu bekommen“, sagte ein Firmensprecher. Zur aktuellen Auftragslage wollte das Unternehmen nicht Stellung nehmen.

Schwierigkeiten bei der Technik

Die Fahrerassistenzsysteme gehören als eine von insgesamt sieben „Business Units“ zur Konzernsparte Automotive, in der Continental das Geschäft mit Fahrzeugkomponenten wie Bremsen, Sensoren und Software zusammengefasst hat. Während die Gummi-Sparten Reifen und Contitech trotz gestiegener Rohstoffpreise weiter deutlich schwarze Zahlen schreiben, weist der Konzern für Automotive für die ersten neun Monate dieses Jahres bei einem Umsatz von 11,3 Milliarden Euro einen operativen Verlust von rund 200 Millionen Euro aus. Verantwortlich dafür sei in erster Linie der Mangel an Mikrochips, der „die Automobilindustrie voraussichtlich auch im vierten Quartal dieses Jahres sowie im gesamten Jahr 2022 belasten“ werde, erklärte Continental.

Die Probleme bei den „Advanced Driver Assistance Systems“ reichen angeblich über das Fehlen von Halbleitern hinaus. Es gebe auch technologische Schwierigkeiten, verlautete aus dem Konzern. Demnach hapert es beim Zusammenspiel von Kameras und Sensoren an der Qualität. Radar- und sogenannte Lidar-Systeme seien in der Lage, präzise Daten über Abstände und Hindernisse zu liefern – bei der Auswertung der von den Kameras gemachten Bilder durch die Software gebe es aber Mängel, hieß es. „Da muss massiv nachgebessert werden“, sagte ein Kenner des Unternehmens.

Starker Gewinnrückgang

Continental hatte im Oktober seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Demnach rechnet der Vorstand noch mit einem Umsatz von höchstens 33,5 Milliarden Euro und einer um Sondereffekte bereinigten operativen Rendite zwischen 5,2 und 5,6 Prozent. Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um mehr als 7 Prozent auf rund 8 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verringerte sich um 42 Prozent auf 419 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 309 Millionen Euro übrig. Vor allem wegen hoher Abschreibungen war im Vorjahresquartal ein Verlust von 719 Millionen Euro angefallen.

Von Jens Heitmann