Der Drogeriekonzern dm will seinen Onlinehandel ausbauen. Durch die corona-bedingten Einschränkungen sei der Wunsch nach einem kontaktarmen Einkauf deutlich größer geworden, sagte Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Donnerstag bei der Bilanz für das im September beendete Geschäftsjahr 2020/21: „Viele Kundinnen und Kunden haben erlebt, wie bequem der Einkauf online sein kann.“ Täglich verschicke dm rund 20.000 Pakete, hieß es.

dm-Umsatz steigt in Hannover besonders stark

Auch durch den Schub bei Bestellungen über das Internet konnte das Unternehmen seinen Umsatz zuletzt stärker steigern als in den Vorjahren: Insgesamt legten die Erlöse um 6,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zu, in Deutschland erwirtschaftete dm erstmals mehr als 9 Milliarden Euro – ein Plus von 5,8 Prozent. In den 31 Filialen in Hannover und Hildesheim lag der Zuwachs sogar bei 7,5 Prozent auf 110 Millionen Euro.

„Wir haben davon profitiert, dass viele unserer Standorte gut mit dem Auto zu erreichen sind“, sagte der Gebietsverantwortliche Marcel Muschter. Zum Gewinn äußert sich dm traditionell nicht.

dm hat Marktanteil von 24 Prozent

Die Drogeriekette ist aktuell in 13 europäischen Ländern aktiv – demnächst soll Polen hinzukommen. Das Unternehmen unterhält insgesamt 3862 Filialen, 2069 davon in Deutschland. Im vergangenen Geschäftsjahr sind bei dm hierzulande 45 Standorte hinzugekommen. Der Marktanteil von dm liege in Deutschland bei knapp 24 Prozent, teilte das Unternehmen mit.

dm-Filiale entsteht im C&A-Gebäude in Hannover

In Hannover soll im nächsten Jahr eine neue Filialen im C&A-Gebäude an der Georgstraße entstehen. Da sich der Textilhändler verkleinert, werden im Erdgeschoss 600 Quadratmetern Ladenfläche frei.

Im vergangenen Jahr hat der Konzern auf dem Höhepunkt der Pandemie mehr als 500 Corona-Schnelltest-Zentren betrieben, die 1,9 Millionen- mal in Anspruch genommen wurden – in der Region Hannover-Hildesheim waren zeitweise acht Zentren aktiv. Anders als andere Anbieter habe dm an den Corona-Test aber nichts verdienen wollen, sagte Muschter: „Unser Ziel war lediglich, die Kosten zu decken.“

