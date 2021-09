Hannover

Wenn man ihn fragt, wie er zu seinem Job gekommen ist, muss er weit ausholen. Er erzählt dann nicht von Berufsinformationstagen in der Schule oder Beratungsgesprächen im Jobcenter. Er geht zurück in seine Kindheit. „Schon mein Vater und mein Großvater waren Eisenbahnfans“, sagt Max Brunotte. Er selbst wuchs mit einer Modelleisenbahn auf dem Dachboden auf. „Als ich drei Jahre alt war, wusste ich, dass ich Lokführer werden wollte“, sagt er. Ein Sehnsuchtsberuf.

Sein Kindheitstraum ist wahr geworden. Nach dem Realschulabschluss auf der IGS Langenhagen begann er 2012 eine dreijährige Ausbildung als „Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport“ bei der DB Cargo.

„Mein Alltag ist abwechslungsreich“

Seit 2015 arbeitet der 27-Jährige nun als Lokrangierführer. Der Güterbahnhof in Linden ist so etwas sie seine Basisstation, von hier aus starten seine Fahrten zu verschiedenen Kunden – heute nach Hildesheim, morgen in die Lüneburger Heide. Er sorgt dafür, dass die richtigen Wagen auch an die richtigen Lokomotiven kommen. „Mein Alltag ist schon abwechslungsreich“, sagt der Südstädter.

„Mit drei Jahren wusste ich, dass ich Lokführer werden will“: Max Brunotte. Quelle: Irving Villegas

Für ganze Generationen von kleinen Jungen war Lokführer der Traumberuf schlechthin; der Job barg ein Versprechen von Weltbemächtigung und Technik, von der Zähmung immenser Kräfte und von Freiheit im Rahmen der Fahrpläne. Er verhieß Modelleisenbahnromantik im Großformat.

Das ist lange her. Längst herrscht bei der Deutschen Bahn und ihren Mitbewerberinnen Arbeitskräftemangel. Oder, positiv gewendet: Lokführer (m/w/d) haben glänzende Einstellungschancen. Sie werden händeringend gesucht.

Täglich auf Gleisen unterwegs: Max Brunotte arbeitet bei der DB Cargo. Quelle: Irving Villegas

Spätestens seit die Streiks jetztTeile des Bahnverkehrs lahmlegen, steht der Beruf wieder bundesweit im Fokus. Der Ausstand sorgt bei vielen Fahrgästen für Kopfschütteln – und führt ihnen zugleich vor Augen, wie sehr sie täglich von der Arbeit der Lokführer abhängig sind.

„Familien sind seit Generationen Bahner“

Max Brunotte hat seine Berufsentscheidung nicht bereut. Er schwärmt davon, wie es ist, unterwegs zu sein. „Man sieht verschiedene Landschaften, und meine Diesellok zieht Tausende von Tonnen – der Beruf ist einfach faszinierend“, sagt er. Bei Instagram lässt er andere Menschen oft an seinem Berufsalltag teilhaben; er veröffentlicht dort Fotos von Loks und Schienen und Eisenbahnbrücken, die wie gemalt aussehen. Man spürt, dass er seinen Job gerne macht.

Max Brunotte begann seine Ausbildung zum Lokführer 2012. Quelle: Irving Villegas

Für viele seiner Kollegen sei dieser Beruf immer noch mehr als einfach ein Beruf, sagt er. Die Identifikation mit dem eigenen Job, auch mit dem Arbeitgeber, ist hier größer als anderswo. „Ich kenne Familien, in denen Leute seit Generationen bei der Bahn sind“, sagt er. Die Leidenschaft für Fahrpläne, Loks und Stellwerke wird dort wie ein Erbstück weitergegeben; im Selbstverständnis der Beschäftigten gehört sie zur eigenen DNA.

So viel verdienen Angestellte der Deutschen Bahn So viel verdienen Beschäftigte der Deutschen Bahn je nach Berufserfahrung und konkreter Aufgabe pro Jahr – Zulagen und Weihnachtsgeld inklusive: Lokführer: 44.000 bis 52.500 Euro

Fahrdienstleiter: 36.000 bis 54.500 Euro

Gleisbauer: 37.000 bis 47.000 Euro

Zugbegleitdienst (Kundenbetreuer, Zugbetreuer, Zugchef): 37 000 bis 50 000 Euro

Bordgastronomie: 33.500 bis 40.500 Euro

Reiseberater (z.B. Fahrkartenverkauf): 33.000 bis 41.500 Euro

Auszubildende (je nach Ausbildungsjahr): zwischen 1004 und 1208 Euro im Monat.

Die Angaben stammen von der Deutschen Bahn und beziehen sich auf eine 39-Stunden-Woche.

Feste Dienstpläne strukturieren Max Brunottes Arbeitsalltag. „Unvorhergesehene Überstunden sind die Ausnahme, man hat schon geregelte Arbeitszeiten“, sagt er.

Keine Jim-Knopf-Gemütlichkeit

Doch wenn man mit Max Brunotte spricht, merkt man auch, dass sein Beruf wenig mit jener Jim-Knopf-Gemütlichkeit zu tun hat, die alte Dampfmaschinenfans mit ihm verbinden. Denn die Arbeitszeiten sind nicht nur berechenbar, sondern oft auch ungewöhnlich. Wochenendarbeit ist für Lokführer selbstverständlich. „Und wenn man zwischen Nacht- und Frühschicht wechselt, ist das schon körperlich anstrengend“, sagt er. „Auch mit der Freizeitplanung ist es manchmal schwierig.“

Heute Hildesheim, morgen Heide: Max Brunotte genießt die Abwechslung in seinem Job. Quelle: Irving Villegas

Er spricht auch von der großen Verantwortung. Von möglichen Notsituationen und von Gefahrguttransporten: „Wir sind ja auch mit Gas und Chemikalien unterwegs.“

Max Brunotte ist Mitglied der Gewerkschaft EVG, nicht bei der Lokführergewerkschaft GDL, deren Streiks jetzt zum dritten Mal binnen weniger Wochen den Bahnverkehr einschränken. Er selbst streikt in diesen Tagen also nicht, anders als die GDL-Kollegen. „Ich habe aber viel Verständnis für sie“, sagt er. „Ihre Forderungen kann ich gut nachvollziehen.“ Auch im schönsten Beruf geht es am Ende doch um Arbeit – und darum, was diese einbringt.

Von Simon Benne