Hannover

Diese Geschichte beginnt vor exakt 225 Jahren mit einem Konflikt zwischen Bauern und einem Aristokraten um die Versicherung von Hagelschäden – und endet vorerst mit einem Festakt an geradezu aristokratischem Ort: Die Mecklenburgische Versicherung feiert ihr 225. Jubiläum in den Herrenhäuser Gärten mit 3500 Gästen. Allerdings erst im Sommer. Die Corona-Pandemie hat eine Verschiebung der für diesen Mittwoch geplanten Feier notwendig gemacht, zu der auch Altbundespräsident Joachim Gauck erwartet worden war.

Unwetter führten im 18. Jahrhundert zur Gründung der Mecklenburgischen Versicherung. Quelle: Bernd März/dpa (Symbolbild)

Am 2. März 1797 traten Gutsbesitzer und Pächter in Neubrandenburg zusammen, um eine Hagelversicherung zu gründen. Ihr Landesherr, Herzog Carl Ludwig Friedrich von Mecklenburg-Strelitz, hatte kein Interesse mehr daran, seinen Pächtern Ernteausfälle zu bezahlen, die durch Hagel verursacht waren. So entstand die erste „Hagelschadens-Assekuranz-Gesellschaft in den Mecklenburgischen Landen“.

Deutschland älteste private Versicherung

Daraus ging die Mecklenburgische Versicherungsgruppe hervor, die nun ihr 225-jähriges Bestehen feiert. Sie ist damit Deutschlands älteste private Versicherungsgesellschaft – und nach eigenen Recherchen der älteste noch existierende Hagelversicherer der Welt. Aus der von rund 30 Männern gegründeten Versicherung ist im Laufe der Jahrhunderte ein großes Unternehmen geworden: 899 Angestellte und 820 hauptberufliche Agenturinhaber zählt die Versicherung derzeit.

Dass die Mecklenburgische Versicherung ihren Sitz in Hannover hat, gehört hingegen zur jüngeren Geschichte der Firma. Denn die ersten 150 Jahre war Hannover nur ein Randgebiet der in Neubrandenburg ansässigen Gesellschaft.

Flucht nach Hannover

Das änderte sich erst mit Ende des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland in vier Zonen aufgeteilt wurde. In der Sowjetzone wurden alle Versicherungen angewiesen, ihren Betrieb einzustellen und ihr Vermögen einer staatlichen Versicherungsanstalt zu übertragen. In gefährlichen Rucksackaktionen brachten Mitarbeiter des Mecklenburgischen-Managements die nötigsten Geschäftsunterlagen mit wertvollen Originalen bei Nacht und Nebel von Neubrandenburg zum neuen Firmensitz nach Hannover und wagten den Neustart.

Verwaltungsgebäude der Mecklenburgischen Versicherung in der Straße Auf dem Emmerberge im Sommer 1984 Quelle: Gerd Heidorn (Archiv)

Der Lohn für dieses Wagnis zahlte sich aus. Das Unternehmen wuchs im Laufe der Zeit immer weiter und stellte sich breiter auf. Die Mecklenburgische, die sich zuvor auf den Bereich der Landwirtschaft spezialisiert hatte, baute die Sparten der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherung aus. Später kamen noch die Kranken- und Lebensversicherung dazu.

„Als ebenso traditionsreiches wie zukunftsorientiertes Unternehmen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden damit einen Rundumschutz in allen Bereichen des privaten und beruflichen Lebens“, sagt der derzeitige Vorstandsvorsitzende Toren Grothe.

Umzug nach Kleefeld

Um das wachsende Unternehmen in Hannover unterzubringen, zog die Versicherung zunächst in die Nähe des Maschsees, in die Straße Auf dem Emmerberge, und dann auf ein 13.000 Quadratmeter großes Grundstück an der Ecke Karl-Wiechert-Allee/Berckhusenstraße. 2012 wurde der Platz vor der Direktion in „Platz der Mecklenburgischen“ umbenannt. 2016 genügte auch dort der Raum für die steigende Zahl der Beschäftigten nicht mehr. Auf einem Nachbargrundstück ließ die Mecklenburgische das berühmte Hänge­haus abreißen und in nur 18 Monaten Bauzeit ein neues Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite errichten.

Das „Hängehaus"-Verwaltungsgebäude der Mecklenburgischen Versicherung an der Berckhusenstraße wurde im Jahr 2014 abgerissen. Quelle: Conrad von Meding

Das teuerste Schadensereignis der Unternehmensgeschichte entstand übrigens im vergangenen Jahr bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Mehr als 50 Millionen Euro werde das Unwetter das Unternehmen voraussichtlich kosten, sagt Vorstandschef Grothe. Insgesamt aber stehe die Mecklenburgische gut da. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen im Hauptgeschäft, der von der Muttergesellschaft betriebenen Schaden- und Unfallversicherung, die Beitragseinnahmen um 3,2 Prozent steigern auf 478,3 Millionen Euro. Zusammen mit den Ergebnissen der Tochtergesellschaften stiegen die Beitragseinnahmen sogar um 3,5 Prozent.

Stattdessen entsteht auf dem Grundstück nach Plänen des Architekten Kaspar Kraemer ein Neubau für die Mecklenburgische. Quelle: Mecklenburgische

Was das Jubiläum betrifft, sagt Aufsichtsratschef Thomas Flemming: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Alt-Bundespräsident Gauck, ein gebürtiger Mecklenburger, hat sein Kommen nun auch für den Nachholtermin im Juni zugesagt. 3500 Gäste sollen dann mit der Versicherung das Jubiläumsjahr in den Herrenhäuser Gärten feiern.

Von Inga Schönfeldt