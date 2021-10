Hannover

Die Zeichen stehen auf Normalität: Nach zwei Jahren im coronabedingten Ausnahmezustand wird die Hannover Messe, das weltweit wichtigste Branchentreffen für Industrietechnik und Maschinenbau, 2022 wieder als Präsenzveranstaltung ausgerichtet. „Alle wollen die Messe in Präsenz, und wir können gesunde Rahmenbedingungen bieten“, erklärte Jochen Köckler, Vorstandschef der Deutschen Messe AG, am Mittwoch vor Journalisten. Aller Voraussicht nach werde bei der Veranstaltung, die vom 25. bis 29. April läuft, die 3-G-Regel gelten.

2020 war die Industrieschau wegen der Pandemie komplett ausgefallen, in diesem Jahr lief sie nur als Digitalformat. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich Geschäftskontakte im direkten Gespräch auf dem Messegelände nicht durch digitale Kommunikationsformen ersetzen ließen, sagte Köckler. Gleichwohl sollten Onlineangebote als Ergänzung auch im kommenden Jahr beibehalten werden. Als hybride Veranstaltung biete die Messe neue Perspektiven für Aussteller und Besucher.

Zusagen von Siemens, SAP und Schaeffler

Das Interesse der Aussteller sei groß, sagte Köckler. So hätten bereits namhafte Firmen wie Siemens, SAP und Schaeffler ihre Teilnahme zugesagt. Als eine Folge der Pandemie erwartet der Messechef eine geringere Beteiligung aus China wegen der weiterhin geltenden Reisebeschränkungen. Zugleich gebe es mehr Anmeldungen aus Deutschland und Europa, auch die Anmeldungen aus den USA zögen an. 17 Hallen werden belegt sein, zwei weniger als bei der Industrieschau 2018, die eine vergleichbare Konzeption hatte. Damals kamen 190.000 Besucher und 5000 Aussteller. Diese Zahlen werden laut Messe AG im kommenden Jahr allerdings noch nicht wieder erreicht werden können; genauere Prognosen machte das Unternehmen am Mittwoch nicht.

Schwerpunkt der Hannover Messe 2022 sind die Themen nachhaltige Produktion und Digitalisierung. „Wir stehen vor der größten Transformation seit der Industrialisierung – hin zu einer ressourcenschonenden, klimaneutralen und nachhaltigen Produktion“, sagte Köckler. Die Politik gebe die Rahmenbedingungen vor, Technologieanbieter und Wirtschaftsunternehmen müssten diese umsetzen. Zentrale Aufgaben auch mittelständischer Firmen seien Energieeffizienz und neue digitale Lösungen, erläuterte Gunther Kegel, CEO der Pepperl+Fuchs Gruppe aus Mannheim und Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Hannover Messe.

Partnerland Portugal setzt auf grünen Wasserstoff

Partnerland der Messe ist Portugal. Erst kürzlich war Köckler mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dort zu Besuch, um sich über grünen Wasserstoff als Zukunftstechnologie zu informieren. Der Einsatz dieses Energieträgers spiele eine immer wichtigere Rolle, erklärte Ove Petersen, CEO der GP Joule GmbH, die sich auf die Herstellung spezialisiert hat. Ziel müsse sein, grünen Wasserstoff in den Bereichen Mobilität und Industrie konkurrenzfähig zu fossilen Brennstoffen zu machen.

Von Juliane Kaune