Hannover

Natürlich ist eine rein digitale Messe ohne persönlichen Kontakt kein echter Ersatz. Die Veranstalter der Hannover Messe haben am Freitag trotzdem ein positives Fazit gezogen. „Wenn wir die Erkenntnisse auf unsere physischen Veranstaltungen übertragen, maximieren wir die Reichweite unserer Messen um ein Vielfaches“, sagte Messechef Jochen Köckler: „Damit heben wir die Relevanz und Strahlkraft der Marke auf ein noch nie dagewesenes Niveau.“

90.000 digitale Besucher auf der Hannover Messe 2021

Einer ersten Auswertung zufolge haben 90.000 Menschen an den fünf Messetagen teilgenommen und 3,5 Millionen Mal Seiten aufgerufen. Die etwa 1000 Konferenz- und Ausstellerstreams seien 140.000-mal angeschaut worden. Durchschnittlich seien das zwar rund 1200 Teilnehmer pro Veranstaltung, sagte Köckler auf Nachfrage. „Es wird aber so sein, dass es in einigen Streams sehr viel mehr waren und andere nicht so gut liefen.“ Das wolle man ab Montag detailliert analysieren.

Von den Ausstellervertretern gab es nur Positives zu hören. So lobte Prof. Siegfried Russwurm, Präsident des Industrieverbands BDI, der Messeleitung sei es „gelungen, ein innovatives Format auf die Beine zu stellen, das trotz Corona die Leistungsfähigkeit unserer Industrie demonstriert.“

„Steile Lernkurve“

Gunther Kegel vom Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) bescheinigte der Messe eine „steile Lernkurve“. Während im vergangenen Jahr wegen des Pandemieausbruchs kurzfristig in den benachbarten Peppermint-Studios improvisiert werden musste, habe die Messe mit ihren neuen Digitalstudios in Halle 18 jetzt „deutlich zugelegt: Die Bedingungen waren perfekt.“ Seine Forderung: „Unsere Industrie braucht einen starken hiesigen Messestandort, der künftig eine Mischung aus Präsenzmesse und attraktiven digitalen Angeboten sein wird.“

„Digitale Formate sind relativ teuer“: Siemens-Manager Dimitri Lomakin erklärt bei der Hannover Messe 2021 in einem virtuellen Studio, wie KI beim autonomen Verpacken mit Robotern eingesetzt wird. Quelle: Conrad von Meding (Screenshot)

Diese Richtung bestätigte Köckler. Der Zuspruch habe zwar die Erwartungen übertroffen. Gleichwohl aber habe sich „gezeigt, dass eine digitale Messe die Magie einer physischen Veranstaltung nicht ersetzen kann“. Der Anspruch sei nicht gewesen, eine Notlösung zu präsentieren nach dem Motto „besser als nichts“, sondern Erfahrungen zu sammeln. „Die Digitaledition war für uns in jeder Hinsicht ein erfolgreicher Test- und Use-Case“, sagte Köckler. Künftig werde es Hybrid-Formate geben. Mit denen lasse sich auch ein Publikum erreichen, das den Weg nach Hannover nicht auf sich nehmen könne.

Digitale Formate sind teuer

Auf Nachfrage, ob man mit der Ausstellerzahl von 1800 zufrieden sein könne – bei der letzten Messe vor der Pandemie vor zwei Jahren waren es 6000 –, sagte Kegel, dass viele Firmen noch nicht bereit seien für die digitale Präsentation ihrer Produkte. „Wer glaubt, wir sparten viel Geld, der irrt“, sagte Kegel: „Digitale Formate sind relativ teuer und zeitaufwendig, wenn man es richtig macht.“

Alle zeigten sich zuversichtlich, dass 2022 wieder eine Präsenzveranstaltung möglich sein werde. „Die Hannover Messe ist das Schaufenster zur Welt, aber der physische Kontakt ist eminent wichtig“, sagte Kegel. 2022 soll die Industrieschau vom 25. bis 29. April ausgerichtet werden. Partnerland ist dann Portugal.

Von Conrad von Meding