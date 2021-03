Hannover

Für die Deutsche Messe hat sich auch die Hoffnung auf die letzte große Veranstaltung in diesem Jahr zerschlagen: Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verschiebt die Agritechnica vom vorgesehen Termin im November auf das nächste Jahr. Die weltgrößte Landtechnik-Schau werde ihre Tore nun vom 27. Februar bis 5. März 2022 öffnen, teilte die DLG am Montag mit. Angesichts der andauernden Corona-Pandemie sowie der allgemeinen Impfsituation sehe man „zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichende Planungssicherheit“ für die Messe.

Die Agritechnica findet üblicherweise alle zwei Jahre statt. Zur letzten Messe 2019 kamen 2800 Aussteller und 450.000 Besucher – davon 130.000 aus dem Ausland. Auch für die vom 14. bis 20. November 2021 geplante Veranstaltung hatte sich ein großes Interesse abgezeichnet. Noch Anfang Februar rechnete DLG mit mehr als 2000 Ausstellern, 90 Prozent des Geländes seien bereits vermietet, hieß es vor wenigen Wochen. Nach der „Bewertung der Faktenlage zum jetzigen Zeitpunkt“ sehen die DLG, der Maschinenbauverband VDMA Landtechnik sowie der Ausstellerbeirat aber keine Alternative zu einer Verschiebung.

Absage ist ein weiterer Rückschlag für die Deutsche Messe

„Die wesentliche Voraussetzung, damit sich Aussteller, Besucher und Geschäftspartner wieder auf der Agritechnica treffen können, sind umgesetzte Impf- und Teststrategien in Deutschland, Europa und weltweit“, sagte DLG-Hauptgeschäftsführer Reinhard Grandke. „Wir sind davon überzeugt, dass wir zum Anmeldeschluss der Agritechnica 2022 im Spätsommer unseren Ausstellern die notwendige Perspektive und Planungssicherheit geben können.“

Für die Deutsche Messe ist die Verschiebung ein weiterer Rückschlag. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr wegen des Ausfalls der meisten Messen am Standort Hannover nur einen Umsatz von 100 Millionen Euro erzielt – und dabei einen Verlust in Höhe von 83 Millionen Euro erlitten. Nur mit Hilfe eines Kredits in Höhe von 105 Millionen Euro, für den das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover als Anteilseigner bürgen, konnte die Messe eine Insolvenz abwenden.

Von Jens Heitmann