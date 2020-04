Am Sonntag hätte Angela Merkel die Hannover Messe eröffnen sollen. Doch wegen Corona wurde die wichtige Branchenschau abgesagt – und beim Veranstalter klafft ein großes Loch in der Kasse. Im schlimmsten Fall könnte sich das Defizit am Jahresende auf 100 Millionen Euro belaufen, sagt Messe-Chef Jochen Köckler im Interview.