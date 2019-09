Hannover

Der Autozulieferer Continental will sich nur noch alle zwei Jahre auf der Hannover Messe präsentieren. Man richte die Messeaktivitäten in der Industrie-Division neu aus, teilte der hannoversche Konzern am Mittwoch mit. „Wir wollen als Unternehmen verstärkt in Asien und Nordamerika wachsen“, sagte die verantwortliche Managerin Lizette Granget. „Deshalb gewichten wir unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten neu und lenken unser Augenmerk stärker auf die Wachstumsmärkte.“

Bisher war Continental Stammgast auf der Industrieschau. Im kommenden Jahr werde man die Hannover Messe ausschließlich als reine Dialogplattform ohne eigenen Ausstellungsbereich nutzen, sagte Granget. Das Unternehmen schätze die Messe als Branchentreffpunkt für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft weiterhin. Deshalb wolle man die verschiedenen Möglichkeiten einer Beteiligung in Form von Foren oder Konferenzen ausloten. Die Deutsche Messe bedauert die Entscheidung von Continental. Es gebe aber keine Anzeichen für weitere Absagen aus dieser Branche, sagte Vorstandschef Jochen Köckler.

Einstieg bei Start-up: Unterdessen hat Continental eine Minderheitsbeteiligung an der Firma Cartiga AI erworben – einem Softwarespezialisten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Start-up aus Israel entwickle Algorithmen zur Beschleunigung des maschinellen Lernens, hieß es. Über die Höhe der Beteiligung und den Preis dafür habe man Stillschweigen vereinbart.

Von Jens Heitmann