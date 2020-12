Hannover

Die Hannover Messe wird im April 2021 nur eine digitale Veranstaltung sein – auf dem Gelände findet abermals keine Industrieschau statt. „In enger Abstimmung mit unserem wichtigsten Ausstellergremium haben wir entschieden, dass die Ausrichtung einer Präsenzmesse unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht zu realisieren und auch nicht zu verantworten ist“, sagte Messechef Jochen Köckler am Donnerstag. Die Entwicklung der Corona-Pandemie verändere die Ausgangslage nicht nur über Weihnachten und Silvester, sondern bis in das neue Jahr hinein.

Noch Ende November hatten die Veranstalter und der Ausstellerbeirat auf eine „hybride“ Industrieschau gehofft. Unternehmen sollten die Wahl haben, ob sie sich außer auf einer Onlineplattform auch auf dem Gelände präsentieren. Für die Hannover Messe vom 12. bis zum 16. April hatten die Aussteller eine Fläche von 110.000 Quadratmetern reserviert. Ein Großteil davon beruhte jedoch auf Anmeldungen für die ausgefallene Messe in diesem Jahr, die auf den Termin im nächsten Frühjahr übertragen wurden. Zuletzt hatten die Veranstalter gehofft, eine Fläche von 70.000 Quadratmetern vermieten zu können. Das hätte etwa sechs Hallen gefüllt.

Anzeige

Aussteller wollen ihr Schaufenster nicht verlieren

Obwohl für den Termin im April nur wenige Firmen und Besucher aus dem Ausland erwartet wurden, war das Interesse unter den deutschen Ausstellern an einer Teilnahme auf dem Gelände bis zuletzt relativ groß. Gerade den Stammkunden sei es dabei nicht in erster Linie darum gegangen, die Auftragsbücher zu füllen, erklärte der Vorsitzende des Ausstellerbeirates, Gunther Kegel, kürzlich. Er ist auch Präsident des Elektroindustrieverbandes ZVEI. Die Aussteller hätten ihren Auftritt als Zeichen der Solidarität mit der Hannover Messe verstanden. „Wir wollen nicht unser Schaufenster zur Welt verlieren.“

Seither hat sich die Stimmung gedreht. „Auch die Fachbeiratsgremien und der Ausstellerbeirat (...) empfehlen in der deutlichen Mehrheit, von einer physischen Veranstaltung im April abzusehen“, heißt es in einem Schreiben der Messe an die Unternehmen, das der HAZ vorliegt. „Wir werden daher den Schieberegler für die Hannover Messe von hybrid auf rein digital stellen.“ Die Aussteller können nun zwischen vier digitalen Paketen mit unterschiedlichen Leistungen wählen. Die Preise dafür reichen von 2900 bis 99.000 Euro. Zusätzliche Leistungen wie die Teilnahme an Konferenzprogrammen oder das Einblenden von Logos kosten extra.

Absage der Präsenzmesse minimiert die Umsätze

Für die Deutsche Messe ist die Beschränkung auf das Internet ein weiterer Rückschlag. Das Unternehmen rechnet für 2020 mit einem Umsatz von 95 Millionen Euro und einem Verlust von 103 Millionen Euro. Für 2021 hatte der Vorstand ursprünglich einen Umsatz von 335 Millionen Euro angepeilt – nun wird bestenfalls mit einem Drittel dieser Summe kalkuliert. Bei einer rein digitalen Industrieschau seien bestenfalls Erlöse von knapp 10 Millionen Euro zu erwarten, verlautete aus Branchenkreisen. Das wäre weniger als ein Fünftel der Einnahmen bei der vergleichbaren Veranstaltung 2019.

Um zahlungsfähig zu bleiben, benötigt die Messe einen Notkredit in Höhe von 122 Millionen Euro – das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover wollen als Anteilseigner dafür bürgen. Die Bedingung dafür war eine deutliche Kostensenkung. Der Vorstand hat sich mit der IG Metall und dem Betriebsrat verständigt, die Zahl der Arbeitsplätze bis zum Jahr 2027 von heute 738 auf 525 zu verringern und übertarifliche Leistungen zu streichen.

Von Jens Heitmann