Hannover

Trotz Corona-Pandemie soll die Hannover Messe im April 2021 ihre Tore öffnen. Die Veranstalter bieten den Ausstellern dann die Möglichkeit, sich sowohl auf den Gelände als auch auf Plattformen im Internet zu präsentieren. „Wir haben den Schieberegler auf hybrid gestellt“, sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Freitag. „Viele Aussteller wollen einen analogen Teil mit Schutzkonzept in den Hallen und professioneller digitaler Ergänzung – andere kommen rein digital.“ Sollten die Gesundheitsbehörden Bedenken allerdings gegen eine Ausstellung auf dem Gelände haben, werde die Industrieschau nur online stattfinden.

Messe hofft auf 70.000 Quadratmeter vermietete Fläche

In diesem Jahr hatte die Deutsche Messe ihre lukrativste Veranstaltung wegen der Ausbreitung des Covid-Erregers absagen müssen. Für die nun vom 12. bis 16. April geplante Industrieschau haben die Aussteller eine Fläche von 110.000 Quadratmetern reserviert – ein Großteil davon beruht jedoch auf Anmeldungen für die ausgefallene Messe in diesem Jahr, die auf den Termin im nächsten Frühjahr übertragen wurden. Erst im Dezember müssten die Unternehmen ihre Stände verbindlich buchen, sagte Köckler. Die Veranstalter hoffen aktuell darauf, eine Fläche von 70.000 Quadratmeter vermieten zu können. Das würde etwa sechs Hallen füllen.

„Digital days“ sorgen für Zuversicht

Hoffnung machen den Veranstaltern die positiven Reaktionen auf die „Digital Days“ in diesem Sommer. Mitte Juli hatten sich an zwei Tagen knapp 11.000 Teilnehmer für die Premiere einer Onlineversion der Hannover Messe registriert, jeder fünfte kam aus dem Ausland. Die Präsentationen und Vorträge seien an den beiden Tagen von rund 50.000 Interessenten angeklickt worden, hieß es. Überraschend viele hätten dabei der Weitergabe ihrer Kontaktdaten an die beteiligten Unternehmen zugestimmt – was diesen die Ansprache von potenziellen Kunden erleichtert.

„Wir haben den Schieberegler auf hybrid gestellt“: Messe-Chef Jochen Köckler. Quelle: Rainer Dröse

Die Aussteller können im nächsten Frühjahr zwischen vier digitalen Paketen mit unterschiedlichen Leistungen wählen. Die Preise dafür reichen von 2900 bis 99.000 Euro – für die in den Hallen präsenten Unternehmen ist die virtuelle Grundversorgung gratis. Zusätzliche Leistungen wie die Teilnahme an Konferenzprogrammen oder das Einblenden von Logos kosten extra. Laut einer Umfrage sind Besucher vor allem an Livestreams von den Ständen, an virtuellen Fabriktouren und an Videochats mit den Ausstellern interessiert.

Aussteller kommen aus Solidarität mit der Messe

Obwohl im April voraussichtlich nur wenige Unternehmen und Besucher aus dem Ausland nach Hannover reisen, sei die Bereitschaft unter den deutschen Ausstellern zur Teilnahme an der Messe groß – sofern die Pandemie dies zulasse, sagte der Vorsitzende des Ausstellerbeirates, Gunther Kegel, der auch Präsident des Branchenverbandes ZVEI ist. „Das ist wichtig, um die Messe am Leben zu halten.“ Im nächsten Jahr gehe es nicht in erster Linie darum, die Auftragsbücher zu füllen. „Die Aussteller kommen aus Solidarität mit der Hannover Messe – wir wollen nicht unser Schaufenster zu Welt verlieren.“

Die Infa als Vorbild

Zur letzten Industrieschau 2019 kamen knapp 6200 Aussteller und etwa 211.000 Besucher. Im April 2021 wären die Veranstalter schon zufrieden, wenn sie 500 bis 1000 der führenden Industrieunternehmen sowie 50.000 Gäste begrüßen könnten, sagte Messe-Chef Köckler. Bei der Verbrauchermesse Infa habe man unter Beweis gestellt, dass mit einem umfassenden Sicherheits- und Hygienekonzept mit breiteren Gängen, einer Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und der Registrierung jedes Besuchers und Ausstellers trotz der Pandemie auch größere Veranstaltungen möglich seien.

Von Jens Heitmann