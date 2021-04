Hannover Messe hofft auf 100.000 Besucher - im Internet

Hannover

Obwohl die Hannover Messe in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfindet, rechnen die Veranstalter mit einem großen Zulauf. „Wir erwarten viele zehntausend Besucher, hoffentlich 100.000“, sagte Messe-Vorstandschef Jochen Köckler am Donnerstag. Sie werden sich ausschließlich auf der digitalen Plattform der Messe im Internet tummeln. Bei der Industrieschau wollen vom 12. bis 16. April rund 1800 Aussteller ihre Ideen für die Fabriken und Energiesysteme der Zukunft präsentieren. Rund ein Drittel der Aussteller kommt aus Deutschland.

Livestreams und Videos

In Livestreams und vorproduzierten Videos werden rund 7000 Produkte und knapp 400 Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorgestellt. Chats und Videokonferenzen sollen den persönlichen Austausch mit den Besuchern ermöglichen. Im vergangenen Jahr musste die Messe erstmals seit 1947 wegen der Pandemie abgesagt werden. Noch bis zum Herbst hatten die Veranstalter gehofft, dass in diesem April eine Ausstellung mit einer Fläche von 70.000 Quadratmetern auf dem Gelände in Hannover stattfinden könnte.

Kanzlerin Merkel und VW-Chef Diess dabei

Politische Impulse sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) sowie der Präsident des Gastlandes Indonesien, Joko Widodo, liefern. Als Branchenvertreter werden unter anderem VW-Chef Herbert Diess, der neue Siemens-Chef Roland Busch, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und IT-Sicherheitsexperte Eugene Kaspersky sprechen. „Ich hoffe sehr, dass wir uns in genau einem Jahr wieder in Hannover treffen können“, sagte Köckler.

Von dpa