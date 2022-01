Hannover

Die Hannover Messe wird wegen der Corona-Pandemie um einige Wochen verschoben. Statt – wie ursprünglich geplant – vom 25. bis 29. April soll die Industrieschau nun vom 30. Mai bis 2. Juni stattfinden.

„Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzen in Deutschland und vielen Nachbarstaaten haben wir uns gemeinsam mit den Ausstellern zu diesem Schritt entschieden“, sagte der Vorstandschef der Deutschen Messe, Jochen Köckler, am Mittwoch. „Wir haben im vergangenen Jahr feststellen können, dass sich während der Pandemie die Sommermonate am besten für Großveranstaltungen eignen.“

Die Hannover Messe wäre hier die erste Großveranstaltung seit mehr als zwei Jahren. Nach der Bodenbelägemesse Domotex im Januar 2020 wurden in Hannover alle Branchenschauen mit internationaler Beteiligung abgesagt. Zuletzt hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die für Ende Februar vorgesehene Agritechnica zu der knapp 2000 Aussteller und bis zu 330.000 Besucher erwartet wurden, aus dem Kalender gestrichen. Seither suchte die Messegesellschaft zusammen mit dem Ausstellerbeirat nach einem anderen Termin für die Hannover Messe.

Industrieschau kleiner als üblich

Auf den neuen Messebeginn am 30. Mai verständigten sich Veranstalter und Aussteller nach einem Blick auf den Ferienkalender in Deutschland. Zunächst hatte man dem Vernehmen nach einen Termin Mitte Juni ins Auge gefasst – wegen der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg wurde davon aber wieder Abstand genommen.

Zur Hannover Messe dürften nach Einschätzung der Organisatoren diesmal vor allem Besucher aus dem Bundesgebiet und den europäischen Nachbarländern kommen. Es sei nur mit wenigen Gästen aus Asien und insbesondere China zu rechnen, sagte ein Messe-Sprecher.

Ursprünglich lagen für das Branchentreffen der Industrietechnikspezialisten und Maschinenbauer so viele Anmeldungen vor, um 17 Hallen füllen zu können. Jetzt wird die Messe voraussichtlich kleiner ausfallen. Die Veranstalter planen mit zwölf Hallen und einer Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern. Die Deutsche Messe nimmt an, dass mehr als 3000 Aussteller teilnehmen werden. Bei der vom Turnus her vergleichbaren Industrieschau im Jahr 2018 hatten rund 5000 Aussteller ihre Produktneuheiten präsentiert. Wegen der hohen Auslastung des Geländes mit zahlreichen Veranstaltungen im Frühsommer werde die Messe in diesem Jahr auf vier Tage verkürzt, erklärten die Veranstalter.

Branchenverbände hoffen auch mehr Besucher

Nachdem die Industrieschau 2020 ausgefallen war und 2021 nur als Digitalformat stattfinden konnte, hätten die Aussteller eine weitere reine Onlineversion unbedingt vermeiden wollen, hieß es vonseiten der Branchenverbände. „Die Hannover Messe ist als weltweit wichtigste Industriemesse für unsere Unternehmen das Schaufenster zur Welt“, sagte Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Branchenverbandes Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). „Wir sind davon überzeugt, dass wir im Sommer ein größeres Publikum erreichen können.“

Die Verschiebung der Messe sei sowohl im Sinne der Aussteller als auch der Besucher, weil sich die Impfquote bis Ende Mai noch weiter erhöhen lasse, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA, Thilo Brodtmann. „Zudem bedeutet ein späteres Datum eine höhere Wahrscheinlichkeit für mehr nationales und internationales Publikum – davon profitieren alle Beteiligten.“

Von Jens Heitmann