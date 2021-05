Hannover

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) hat im ersten Quartal dieses Jahres abermals rote Zahlen geschrieben. Der Verlust vor Steuern lag bei 48 Millionen Euro, wie das Geldinstitut am Donnerstag mitteilte. Nach Steuern betrug das Minus 41 Millionen Euro. Die Nord/LB begründete dies unter anderem mit hohen Ausgaben für die Informationstechnik. Bei ihrem Konzernumbau will sie bis Ende 2023 rund 300 Millionen Euro in die IT-Infrastruktur investieren. In den ersten drei Monaten des Vorjahres hatte die Bank vor Steuern einen Verlust von 65 Millionen Euro verkraften müssen – im Gesamtjahr verbuchte sie ein Minus von 13 Millionen Euro.

Risikovorsorge gesunken

„Wenn man bedenkt, dass wir seit über einem Jahr mit den Herausforderungen einer globalen Pandemie zu kämpfen haben, bin ich mit unserer Entwicklung zufrieden“, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle. Es gebe bei der Bank bisher „so gut wie keine tatsächlichen Kreditausfälle“ wegen der Corona-Krise. Die Landesbank war wegen fauler Schiffskredite in Not geraten und musste 2019 von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und der Sparkassen-Gruppe mit 3,6 Milliarden Euro gerettet werden. Derzeit profitiere das Geldhaus von einer Erholung des Schifffahrtsmarkts, die sich auch bei der Bewertung des Schiffportfolios bemerkbar mache, erklärte das Institut. Die Risikovorsorge der Nord/LB für ausfallgefährdete Kredite wurde unterm Strich um 9 Millionen Euro verringert.

Impfzentren geplant

Die Personalausgaben sind gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 Prozent gesunken. Die Träger haben der Landesbank einen Schrumpfungsprozess verordnet. Die Zahl der Beschäftigten soll bis Ende 2023 auf 2800 sinken. Aktuell sind es noch etwa 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Zinsüberschuss ging in den drei Monaten um etwa 16 Prozent auf 227 Millionen Euro zurück.

Die Nord/LB wolle allen Beschäftigten das Angebot machen, sich in der Bank gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hieß es. Deshalb sollten Anfang Juni eigene Impfzentren an den verschiedenen Standorten starten.

Von Conrad von Meding