Hannover

Der hannoversche Prüfmaschinenhersteller Viscom schreibt wieder schwarze Zahlen. Nachdem das Unternehmen 2020 einen Verlust von 4,8 Millionen Euro verbucht hatte, erzielte es im vergangenen Jahr einen Gewinn von 2,6 Millionen Euro.

Auch die Delle beim Umsatz konnte Viscom ausbügeln. Die Erlöse übertrafen mit knapp 80 Millionen Euro das Vorjahresniveau um fast 30 Prozent. „Störende Einflüsse in den Lieferketten und Unterbrechungen der Exportlogistik nach Übersee“ hätten die Geschäfte zwar beeinträchtigt, heißt es in einem Brief des Vorstands an die Aktionäre – dennoch habe der Spezialist für automatische optische Inspektionssysteme die gesetzten Ziele erreicht.

Bestellungen nachgeholt

Das Geschäft von Viscom hängt stark von der Autoindustrie ab, der die Corona-Krise und Lieferschwierigkeiten zum Beispiel bei Mikrochips zu schaffen machen. Ein Auftragsbestand in Höhe von rund 29 Millionen Euro zum Jahresende und „spürbar positive Signale“ etwa aus der Elektromobilitätsbranche lassen das Management jedoch auf ein „weiteres nachhaltiges Wachstum“ im laufenden Jahr hoffen. Zum einen hätten Kunden Bestellungen nachgeholt, zum anderen habe das Unternehmen erfolgreich neue Systeme zur sogenannten Inline-Röntgeninspektion auf den Markt gebracht.

Unsicherheiten erschweren Prognose

Nachdem die Aktionäre für 2020 leer ausgegangen waren, sollen sie für das vergangene Jahr wieder eine Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie erhalten. Für 2022 erwartet Viscom einen Umsatz und einen Auftragseingang zwischen 90 und 95 Millionen Euro. Die operative Marge soll sich zwischen 5 und 10 Prozent bewegen. Daraus würde sich ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen zwischen 4,5 bis 9,5 Millionen Euro ergeben. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf das Geschäft ließen sich aktuell aber nur schwer einschätzen, betonte Viscom. Auch die coronabedingten Engpässe in den Lieferketten könnten die Geschäftsentwicklung bremsen.