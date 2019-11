Hannover

In Halle 25 polieren Mitarbeiter der Firma Grimme das 15 Meter lange, rote Gefährt auf Hochglanz. Was für unbedarfte Betrachter recht futuristisch daherkommt, dient tatsächlich einem praktischen Zweck: Es handele sich dabei um einen Kartoffelroder, erläutert Andreas Tietz. Die Firma Grimme ist mit den Vorbereitungen auf der Zielgeraden: Das Unternehmen sieht sich gut vorbereitet, wenn am Sonntag auf dem Messegelände Hannover die Agritechnica beginnt, die internationale Leitmesse für Landtechnik.

2800 Aussteller aus mehr als 50 Ländern

Doch nicht nur das neueste landwirtschaftliche Gerät hat die weltgrößte Fachmesse für Agrartechnik zu bieten. Mehr als 2800 Aussteller aus über 50 Ländern stellen ihre Produkte rund um den modernen Pflanzenbau vor. Außerdem präsentieren rund 40 junge Unternehmen auf der Messe Innovationen für die Landwirtschaft.

Zur Galerie Am Sonntag beginnt die Agritechnica in Hannover.

Auch die Firma Albach arbeitet an ihrer Präsentation in Halle 25. Dort ist der Albach Diamant 2000 zu finden – ein mobiler Hacker für die Herstellung von Hackschnitzeln. Unter anderem mit neuen Reifen soll er den Besuchern vorgestellt werden; insgesamt 400.000 werden auf der Messer erwartet. „Die Fußbodenheizung ist mittlerweile serienmäßig“, sagt Thomas Mayer von der Vertriebsleitung. Wozu man eine Fußbodenheizung in einem solchen Truck braucht? Ganz einfach, sagt Mayer: Seine Firma verkaufe die Maschinen mittlerweile in etliche Länder – und in Finnland könne es bei minus 40 Grad auch schon mal recht frisch werden, meint der Vertriebsleiter.

Auch das Publikum ist international

Doch nicht nur der Vertrieb der Maschinen ist international. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft als Ausrichter der Messe rechnet mit mehr als 100.000 Gästen aus dem Ausland. Unter dem diesjährigen Motto „Global Farming – Local Responsibility“ wollen die Veranstalter dabei auf ein weltweites Zusammenspiel der Anbausysteme, aber auch auf Innovationen vor Ort aufmerksam machen. Damit sollen nicht nur Ziele wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit erreicht werden, sondern es soll auch helfen, die Ernährung zu sichern.

Das sollten Besucher der Agritechnica beachten Die Agritechnica ist auf dem Messegelände Hannover vom 10. bis zum 16. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An den ersten beiden Tagen, am 10. und 11. November, öffnet die Messe nur für das Fachpublikum: Besucher aus dem Landmaschinenhandel, Top-Investoren und Fachpresse. Danach ist die Messe dem breiten Publikum zugänglich. Tickets können mit einer Ermäßigung auch online gebucht werden und kosten zwischen 14 und 81 Euro. Mit dem Auto ist das Messegelände über den Messeschnellweg zu erreichen. Ein Parkleitsystem leitet die Besucher auf die Parkplätze. Vom Hauptbahnhof Hannover aus ist das Messegelände mit der Stadtbahn, Linie 8 (Messe Nord) oder mit den S-Bahnlinien 4 und 8 (bis Messebahnhof Laatzen) zu erreichen.

