Hannover

Die Auslastung für das Stammwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover ist offenbar gesichert. Nach HAZ-Informationen sollen eigene Modelle die Lücke in der Produktion schließen, die durch den Verlust eines Porsche-Auftrags droht: Neben einer Camping-Variante des elektrischen Bulli-Nachfolgers ID.Buzz werde die Belegschaft zusätzlich auch ein Hybrid-Modell des Multivan T7 mit stärkerer Batterie bauen, hieß es am Freitag aus Unternehmenskreisen. Der Ersatz ist nötig, weil Porsche – anders als ursprünglich geplant – sein neues elektrisches Luxusauto ab 2024 nicht mehr in Stöcken produzieren lassen will.

Festgezurrt werden soll die Vereinbarung in der sogenannten Planungsrunde des Konzerns am 9. Dezember, wenn Volkswagen über die Investitionen für die kommenden Jahre entscheidet. Eigentlich war die Entscheidung darüber, wie rund 150 Milliarden Euro auf die weltweit rund 120 Produktionsstätten verteilt werden, schon für Anfang November vorgesehen – der Termin musste jedoch verschoben werden, weil zwischen Management und Betriebsrat noch viele Fragen offen waren. Verkompliziert werden die Gespräche zudem durch die Diskussion um eine mögliche Ablösung von VW-Chef Herbert Diess.

Betriebsratschefin glaubt an gute Lösung für Stöcken

Entsprechend zurückhaltend sind beide Seiten mit Äußerungen zu den Details der Verhandlungen, bei denen es vor allem um eine bessere Auslastung des Standortes Wolfsburg geht. VW plant dort eine komplett neue Fabrik, in der das neue Elektromodell „Trinity“ gebaut werden soll. „Bevor die Tinte unter den Vereinbarungen nicht trocken ist, kann im Konzern immer noch viel passieren“, hieß es in Stöcken.

Offiziell gibt es daher noch keine Bestätigung für die veränderte Modellpalette: „Zu Spekulationen äußern wir uns nicht“, sagte ein VWN-Sprecher. Arbeitnehmervertreter zeigen sich jedoch optimistisch: „Aktuell sind wir in den Verhandlungen auf einem guten Weg zu einer Lösung, die eine Kompensation darstellen könnte“, sagte Betriebsratschefin Bertina Murkovic.

In Hannover hatte man zunächst sehr enttäuscht auf die Ankündigung von Porsche reagiert, das neue Vorzeigemodell mit dem Projektnamen K1 selbst in seinem Werk in Leipzig zu bauen, um dem US-Wettbewerber Tesla schneller Konkurrenz machen zu können. Damit drohte dem Werk in Stöcken ab 2024 eine Lücke von etwa 25.000 Fahrzeugen im Jahr. Um wirklich profitabel zu sein, müsse das Werk per annum rund 200.000 Fahrzeuge produzieren, heißt es. Zuletzt erreicht wurde diese Zahl 2017, für 2023 gilt sie wieder als Ziel.

Auftrag für Audi und Bentley bleibt in Hannover

Rund die Hälfte davon soll der alte Transporter T6.1 beisteuern, der ein Jahr später in Hannover ausläuft, weil der Partner Ford dann die Produktion in einem Werk in der Türkei übernimmt. Vom neuen Multivan T7 wollte VWN bisher mittelfristig bis zu 70.000 Exemplare in Stöcken fertigen, vom ID.Buzz 100.000 Stück pro Jahr – durch die neuen Modell-Varianten seien hoffentlich höhere Volumen möglich, hieß es. Die Basis­-Ver­si­on des ID. Buzz soll hier bereits im nächsten Jahr vom Band laufen.

Darüber hinaus wird VWN in Hannover ein elektrisches Oberklassemodell produzieren. Die Planung für das sogenannte „Landjet“-Projekt liegt bei der Konzernschwester Audi, jeweils eigene Varianten waren ursprünglich neben Bentley auch für Porsche vorgesehen. Insgesamt sollten 60.000 Modelle im Jahr gebaut werden. Nach dem Rückzug von Porsche wären es nur noch 35.000 Stück.

Von Jens Heitmann