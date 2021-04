Hannovers Banken bauen seit 2016 fast jede fünfte Stelle ab

Hannover

Die Geldinstitute im Großraum Hannover haben ihre Belegschaften in den vergangenen fünf Jahren deutlich verkleinert. Wie aus einer Umfrage der Gewerkschaft Verdi unter Personal- und Betriebsräten hervorgeht, ist die Zahl der Beschäftigten im hiesigen Finanzsektor zwischen 2016 und 2021 in Summe um fast ein Fünftel auf rund 7400 Menschen gesunken. „Dabei ist es egal, ob die einzelnen Häuser gut oder schlecht dastehen“, sagte der Landesbezirksfachbereichsleiter Finanzdienstleistungen, Jörg Reinbrecht. „Abgebaut wird überall.“

Im Durchschnitt sind im hannoverschen Bankgewerbe zuletzt jedes Jahr circa 5 Prozent der Arbeitsplätze verloren gegangenen. Nach Einschätzung der Gewerkschaft wird dieser Trend anhalten: Durch weitere Rationalisierungen, Fusionen und Schließungen von Filialen dürfte der Jobabbau in ähnlichem Tempo fortschreiten, sagte Reinbrecht. „An den Ursachen dafür ändert sich ja nichts.“ Durch die beschlossene Verkleinerung der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) könnte der Verlust an Stellen in der nächsten Zeit sogar noch höher ausfallen als bisher.

Verkleinerung der Nord/LB hat erst begonnen

Nach dem Willen ihrer Träger wird die Nord/LB deutlich schrumpfen. Nachdem die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen-Verbände die wegen maroder Schiffskredite in Schieflage geratene Landesbank mit Milliardenhilfen gerettet haben, soll ihre Bilanzsumme von ursprünglich 147 auf 95 Milliarden Euro schrumpfen. Damit einher geht der Verlust von 2650 Vollzeitstellen – und damit fast der Hälfte der Belegschaft. Bisher haben die Bank aber erst etwa 400 Beschäftigte verlassen. Der größte Teil des Arbeitsplatzabbaus steht also noch bevor.

Postbank schließt Standort

Auch bei der Postbank und der Commerzbank sind zuletzt viele Stellen verlagert oder gestrichen worden. Nach Verdi-Angaben waren bei der Postbank in Hannover vor fünf Jahren noch rund 560 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Jahr zählte die Gewerkschaft noch 410 Stellen – ein Minus von rund einem Viertel. Die Postbank will ihren hiesigen Standort im Sommer schließen und die verbliebenen Stellen nach Hameln verlagern. Die Commerzbank habe vor fünf Jahren in den Regionen Hannover und Braunschweig noch 820 Beschäftigte gehabt, seither seien 190 Stellen abgebaut worden, hieß es.

Nur die N-Bank hat seit 2016 ihr Personal vergrößert

Während die beiden Privatbanken wegen magerer Ergebnisse bei Investoren unter Druck geraten sind, stehen die hiesige Volksbank und die Sparkasse Hannover stabil da. Aber auch diese beiden Institute haben ihre Belegschaften seit 2016 verkleinert. Bei der Volksbank sind laut Verdi 105 Stellen weggefallen – ein Minus von fast einem Zehntel. Bei der Sparkassen-Gruppe waren es 370 von 2370 Arbeitsplätzen, ein Rückgang um 16 Prozent.

Den prozentual stärksten Stellenabbau registrierte die Gewerkschaft bei der Direktbank ING: Das Institut hatte im Zuge der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen Teile ihres Service-Centers von Hannover nach Nürnberg verlagert. Insgesamt habe sich in der Landeshauptstadt die Zahl der Arbeitsplätze um rund ein Drittel auf 435 verringert. Mehr Stellen als 2016 gab es zuletzt lediglich bei der N-Bank: Das Förderinstitut des Landes Niedersachsen stockte die Belegschaft seither von 430 auf 615 Mitarbeiter auf, ein Plus von 43 Prozent.

Von Jens Heitmann