Auf dem hannoverschen Messegelände darf der ultraschnelle Mobilfunkstandard 5G installiert und betrieben werden. Die Deutsche Messe teilte am Dienstag mit, dass die Bundesnetzagentur die offizielle Urkunde überreicht habe, die die Frequenzzuteilung für ein sogenanntes Campusnetz erlaubt.

Im ersten Schritt sollen in allen 25 Hallen entsprechende Kabel verlegt werden, sodass in der Folge kabellos von den montierten 5G-Antennen zu allen Geräten in den Messehallen gefunkt werden kann. Erste Anwendungen könnten etwa im Bereich des automatisierten Fahrens verwirklicht werden, hieß es. Im Dezember will die Messegesellschaft die „5G CMM Expo“ veranstalten. CMM steht für Connected Mobile Machines. Dort soll die gesamte Breite möglicher Anwendungen für den 5G-Standard zu sehen sein.

„Wichtiges Signal für Zukunft und Fortschritt“

Messechef Jochen Köckler, sagte am Dienstag, die Zuteilung der Lizenz sei „besonders in Zeiten von Corona ein wichtiges Signal, das für Zukunft, Fortschritt, neue Technologien und Investitionsbereitschaft steht“. Zu den Kosten machte das Unternehmen keine Angaben. Zuletzt waren sie auf rund 10 Millionen Euro geschätzt worden.

