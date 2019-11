Hannover

Rund 30 gemeinsame Auftritte bei Foren und Diskussionsveranstaltungen haben die Oberbürgermeisterkandidaten Eckhard Scholz und Belit Onay in den vergangenen Wochen absolviert. Der letzte vor der Stichwahl am Sonntag war für die Wirtschaft reserviert: Die Allgemeine Arbeitgebervereinigung Hannover und Umgebung ( AGV) hatte am Donnerstagmittag zum „Business-Lunch“ ins Central Hotel Kaiserhof am Ernst-August-Platz geladen – rund 70 Mitglieder nahmen die Gelegenheit wahr.

Scholz, der Geburtstag hatte, und Onay präsentierten sich locker, beide sind mittlerweile per Du. Gepiesackt haben sie sich vor allem bei der Frage, wie viel Führungserfahrung jemand braucht, der ein Rathaus mit 12 000 Mitarbeitern leiten soll. Scholz verwies auf seine Vergangenheit als Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Onay auf seine Kenntnisse im Zusammenspiel von Politik und Verwaltung.

Hannover soll sein Image verbessern

Bei etlichen Themen kamen beide zu ähnlichen Befunden: Hannover müsse sein bundesweites Image verbessern, mehr Gewerbeflächen schaffen und vor allem die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Im Fokus dabei steht besonders das Bauamt: „Es gibt eine flächendeckende Unzufriedenheit“, sagte Scholz. „So, wie es läuft, läuft es nicht gut“, erklärte Onay. Beide versprachen zügige Reformen, was die Wirtschaftsvertreter gerne hörten.

Lesen Sie auch

OB-Stichwahl: Beide Kandidaten wollen neue Schulden machen

Von Bernd Haase