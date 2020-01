Hannover

Die Hannoversche Volksbank bedauert, dass sie ihre Kunden mit dem Versuch verärgert hat, Informationen über den besten Weg der Kontaktaufnahme zu bekommen. Das Institut wollte mithilfe der Wirtschaftsauskunftei Schufa herausfinden, ob sie ihre 220.000 privaten Kunden besser per Brief oder per E-Mail erreichen kann. Die Kunden hatte sie darüber im Sommer vergangenen Jahres nur oberflächlich informiert, sodass es jetzt zu Beschwerden kam, als die Schufa einzelne Betroffene davon in Kenntnis setzte. „Für die entstandenen Irritationen können wir nur um Entschuldigung bitten“, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag.

Um den günstigsten Weg zu finden, die Kunden über ihre Angebote zu informieren, stand die Volksbank vor zwei Möglichkeiten: Sie konnte entweder alle Konteninhaber selbst anschreiben – oder das Angebot der Schufa annehmen, die dort bereits vorhandenen Daten ihrer Kunden zu nutzen. Sie entschied sich für Letzteres, weil dieser Weg geringere Kosten und eine bessere Qualität versprochen habe, sagte der Unternehmenssprecher: „Die Rücklaufquote bei einer schriftlichen Anfrage ist erfahrungsgemäß gering.“

Schufa liefert nur Indizien

Die Schufa verfügt über umfangreiche Daten über Bankkonten, Kreditkarten oder zum Rechnungskauf im Internet. Gespeichert sind darüber hinaus auch Handyverträge oder Auto-Leasing-Verträge. Die Auskunftei habe für die Hannoversche Volksbank nur die bereits vorhandenen Daten ausgewertet und keine neuen erhoben, sagte ein Schufa-Sprecher. Auf dieser Basis müsse das Institut dann eigene Schlussfolgerungen darüber ziehen, ob Kunden lieber per Brief oder per E-Mail kontaktiert werden möchten. „Wir liefern nur Indizien dafür, ob jemand online-affin sei könnte“, hieß es bei der Schufa. Außer der Hannoverschen Volksbank habe von diesem Angebot noch niemand Gebrauch gemacht.

Das Institut hatte seine Kunden im Juli 2019 in einem 23-seitigen Schreiben – neben Erklärungen über das Online-Banking, Echtzeit-Überweisungen und die Einlagensicherung – zwar auch über die geplante „verantwortungsvolle Datenverarbeitung“ und ein Widerrufsrecht informiert. Worum es dabei aber konkret gehen sollte, blieb im Ungefähren. Vom Widerrufsrecht hätten nur wenige Konteninhaber Gebrauch gemacht, hieß es bei der Volksbank.

Volksbank übersieht speziellen Service

Dass Kunden überhaupt von der Datensammlung der Schufa erfuhren, lag an einen speziellen Service der Auskunftei: Für eine Gebühr von 3,95 Euro monatlich informiert die Schufa die Abonnenten dieses Dienstes von sich aus, ob über sie Anfragen von Dritten eingehen. Ende Januar gingen solche Hinweise bei einzelnen Volksbank-Kunden ein. Dabei konnte der Eindruck entstehen, dass das Institut ihre Bonität überprüfen wollte, obwohl dies nicht der Fall war.

Diesen Schufa-Service hatten die Verantwortlichen bei der Volksbank offenbar nicht auf dem Schirm. Erst als sich Kunden wegen der gemeldeten Nachfragen beschwerten, fiel bei dem Institut auf, dass man die eigene Klientel beim sommerlichen Rundschreiben genauer hätte informieren können.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann