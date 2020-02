Hannover

Von April an müssen vermögende Kunden auch bei der Hannoverschen Volksbank Strafzinsen bezahlen: Ab einer Einlage von einer Million Euro werde ein Verwahrentgelt von 0,5 Prozent fällig, sagte Vorstandssprecher Jürgen Wache am Mittwoch bei der Bilanzvorlage. Für Neukunden mit hohen Beträgen auf Giro- oder Tagesgeldkonten gelte diese Regelung bereits. „Unser Ziel ist es, die Masse der Privatkunden vor Negativzinsen zu bewahren“, sagte Wache. Bei der Sparkasse Hannover liegt die Grenze bei einem Guthaben von 500.000 Euro.

Nach Angaben des Verbraucherportals biallo.de kassieren bundesweit bereits rund 190 Banken und Sparkassen ein Verwahrentgelt. Sie reagieren damit auf die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ( EZB), bei der die Geschäftsbanken Geld für ihre Kreditgeschäfte leihen und – bei Bedarf – überschüssige Kundengelder parken können. Seit 2016 müssen die Institute für Kredite von der EZB keine Zinsen mehr bezahlen; wenn sie dort aber Geld anlegen, werden seit September 2019 Strafzinsen von 0,5 Prozent fällig.

Fusion mit Hildesheimer Börde verlief „reibungslos“

Dass die Hannoversche Volksbank jetzt hohe Guthaben belasten muss, hat auch mit ihrer Anziehungskraft auf Sparer zu tun: Im vergangenen Jahr stiegen die Einlagen der Kunden um knapp 6 Prozent auf mehr als 5 Milliarden Euro. „Ein bisschen weniger Geld wäre schön gewesen“, sagte Wache. Zwar konnte das Institut auch die Summe der vergebenen Kredite um knapp 10 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro erhöhen und damit die bei der EZB geparkten Beträge in Grenzen halten – Wache rechnet aber erst für dieses Jahr damit, dass sich beide Posten komplett angleichen: „Im Kreditgeschäft haben wir zuletzt Marktanteile gewonnen.“

Profitiert hat die Hannoversche Volksbank nach eigener Einschätzung auch von der Fusion mit den Kollegen von der Hildesheimer Börde zum Jahresbeginn 2019. „Der Zusammenschluss verlief reibungslos“, sagte Wache. Im ersten gemeinsamen Jahr konnte das Institut fast 6000 neue Kunden und nahezu 4400 neue Mitglieder gewinnen. In der Region Hannover-Hildesheim-Celle zählt die vergrößerte Volksbank nunmehr knapp 126.000 Eigentümer, die für 2019 erneut eine Dividende von 5,5 Prozent erhalten. Die Höhe der Beteiligung ist jedoch auf 500 Euro begrenzt.

Institut verzichtet auf Stellenabbau in großem Stil

Ihren Gewinn hat die Volksbank im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent auf 16,3 Millionen Euro gesteigert. Wegen des brummenden Kreditgeschäfts erhöhte sich der Zinsüberschuss um 5,4 Prozent auf rund 127 Millionen Euro, bei den Provisionen fiel ein Überschuss von rund 41 Millionen Euro an, ein Plus von 9 Prozent. Mit einer Bilanzsumme von 6,6 Milliarden Euro (plus 6 Prozent) gehört die Hannoversche Volksbank zu den Top 10 der genossenschaftlichen Institute in Deutschland.

Um Strafzinsen für kleinere Privatkunden vermeiden zu können, will die Bank ihre Kosten senken. Weder beim Filialnetz noch beim Personal werde es aber spürbare Einschnitte geben, sagte Wache. Die Belegschaft von aktuell knapp 1200 Beschäftigten solle jedes Jahr um knapp zwei Dutzend Mitarbeiter sinken, aktuell verlagert die Bank Verwaltungsaufgaben von drei Standorten in die hannoversche Zentrale. Einsparungen erhofft sich Wache primär durch die Digitalisierung – zwei Drittel der Konten werden bereits online geführt.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann