Hannoversche Volksbank: Private Kunden müssen künftig früher Strafzinsen zahlen

Hannover

Stammkunden der Hannoverschen Volksbank müssen von April an Strafzinsen zahlen, wenn ihre Einlagen die Höhe von 250.000 Euro überschreiten. Das sogenannte Verwahrentgelt von 0,5 Prozent wurde im April 2020 eingeführt – bisher wird es aber erst ab einem Guthaben von einer Million Euro fällig.

Wer bei der Volksbank erstmals ein Konto eröffnet, wird seit Jahresbeginn ab einer Summe von 100.000 Euro belastet. „Der überwiegende Teil unserer Kunden bleibt immer noch vom Negativzins verschont“, sagte Vorstandssprecher Jürgen Wache am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz. Bisher habe man über die Verwahrentgelte nur rund eine Million Euro eingenommen.

EZB verlangt Negativzinsen

Kreditinstitute wollen mit Verwahrentgelten ihre Anziehungskraft auf Anleger verringern, um selbst Strafzinsen bei der Europäischen Zentralbank zu entgehen. Diese werden fällig, wenn Banken dort überschüssiges Kapital parken. Das Problem kann entstehen, wenn die Einlagen der Kunden bei einem Geldhaus stärker steigen als die Summe der ausgereichten Kredite. Bei der Hannoverschen Volksbank war dies zuletzt noch nicht der Fall. 2020 erhöhten sich die Einlagen um 7,3 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Vor allem private Kunden legten zuletzt mehr auf die hohe Kante, weil sie wegen der Schließungen von Geschäften und Restaurants weniger Geld ausgeben konnten oder aus Furcht vor einem Verlust des Arbeitsplatzes Rücklagen bilden wollten. Die Bilanzsumme der Volksbank wuchs um 7,7 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro.

Die Nachfrage nach Krediten hat trotz der Corona-Krise jedoch noch stärker zugenommen. Vor allem gewerbliche Finanzierungen in der Wohnungswirtschaft und private Baukredite hätten dazu geführt, dass sich Bestand der herausgegebenen Kredite um 8,3 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro erhöht habe, sagte Wache. Sorgen um die Bonität mache man sich bei der Volksbank nicht. „Die Liquiditätslage unserer mittelständischen Kunden ist im Durchschnitt gut.“

„Ratenpause“ bei 1200 Krediten

Nur in rund 1200 Fällen habe man Kreditnehmern im vergangenen Jahr eine „Ratenpause“ eingeräumt, hieß es. Das Volumen betrug etwa 20 Millionen Euro oder knapp ein halbes Prozent des gesamten Kreditbestandes. Über das Institut wurden mehr als 4600 Corona-Soforthilfe-Anträge mit einem Umfang von insgesamt etwa 33 Millionen Euro abgewickelt und rund 850 Förderkreditanträge mit einem Volumen von 66 Millionen Euro bearbeitet.

Dividende von 5,5 Prozent

Vielen Kunden, die Geld übrig hatten, nutzten den vorübergehenden Kurseinbruch auf dem Aktienmarkt nach dem Ausbruch der Pandemie zum Kauf von Wertpapieren. In der Summe habe dies zu einer Steigerung der Werte in den Depots um 140 Millionen Euro auf 2,6 Milliarden Euro geführt, erklärte Wache. Aufgrund der regen Aktivitäten im Wertpapiergeschäft verzeichnete die Volksbank bei den Provisionen einen Überschuss von 47 Millionen Euro – ein Plus von 4,6 Prozent.

Der Zinsüberschuss schrumpfte hingegen um 3,6 Prozent auf knapp 130 Millionen Euro. Verantwortlich dafür sei die anhaltende Niedrigzinsphase, sagte Wache. „Die frisst sich weiter in die Bilanzen.“ Da für die nächsten Jahre keine Besserung zu erwarten sei, werde man sparsam bleiben.

Zuletzt blieben von jedem eingenommenen Euro 36 Cent als Ertrag übrig. Aus dem Jahresüberschuss von rund 16 Millionen Euro will die Bank für ihre Mitglieder wieder eine Dividende von 5,5 Prozent zahlen. Die Höhe der Anteile von Mitgliedern der Volksbank ist jedoch auf jeweils 500 Euro begrenzt.

Von Jens Heitmann