Hannover

Die Hannoversche Volksbank hat zusammen mit drei anderen Geldinstituten aus dem Genossenschaftssektor den Berliner Kreditvermittler Fincompare übernommen. Der Kauf des Unternehmens erfolgte über die Beteiligungsgesellschaft VAD. Man rechne mit einem starken Wachstum auch bei der Vermittlung von Finanzierungen für Mittelständler, sagte VAD-Geschäftsführer Andreas Laule. Im Bereich der Baufinanzierung haben Vermittler in den vergangenen Jahren ihren Marktanteil deutlich ausgeweitet.

Netzwerk mit 250 Finanzierern

Fincompare ist ein Vergleichsportal, bei dem kleine und mittlere Firmen unverbindlich Kreditanfragen stellen können. Das Unternehmen mit einem Netzwerk von mehr als 250 Finanzierern verspricht Antworten innerhalb von 48 Stunden. Die im Jahr 2016 gegründete Fintech-Firma gilt unter den Onlinekreditvermittlern in diesem Segment als Nummer zwei in Deutschland – hinter dem Düsseldorfer Konkurrenten Compeon. Als Kaufpreis ist in der Branche von 15 Millionen Euro die Rede; offiziell gibt es dazu keine Angaben.

Hohe Nachfrage nach Baukrediten

Die Volks- und Raiffeisenbanken betreiben zusammen mit dem Partner Hypoport bereits eine digitale Plattform für private Baufinanzierungen. Dort eingehende Anfragen werden an Institute aus den eigenen genossenschaftlichen Reihen weitergeleitet. Im ersten Halbjahr 2021 wurden hier Kredite im Volumen von insgesamt 6,3 Milliarden Euro vermittelt – ein Plus von 83 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Diesem Vorbild folgt die Übernahme von Fincompare. Im Unterschied zum Joint-Venture-Modell mit Hypoport müssen die genossenschaftlichen Institute hier künftig keinen Partner mitverdienen lassen. „Der Erwerb von Fincompare ist eine Zukunftsinvestition in einen wachsenden Markt, an dem wir jetzt als Plattformbetreiber partizipieren“, sagte der Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, Jürgen Wache. An dem Geschäft sind auch die Berliner Volksbank, die Raiffeisenbank im Hochtaunus und die Volksbank Mittweida beteiligt.

Von Jens Heitmann