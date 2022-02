Hannoversche Volksbank erhöht die Kontogebühren

Hannover

Die Hannoversche Volksbank hebt ihre Kontogebühren deutlich an. Für das online geführte „Aktivkonto“ werden von Mai an 4,50 im Monat fällig – das bedeutet einen Preisaufschlag von 80 Prozent. Das Komfortkonto soll dann 9,50 Euro monatlich kosten und damit 46 Prozent mehr als bisher. Die Bank begründet die Erhöhungen mit den gestiegenen Kosten. „Wir werden damit nicht der teuerste Anbieter sein, aber auch nicht der billigste“, sagte Vorstandssprecher Jürgen Wache am Mittwoch bei der Bilanzvorlage.

Die Preisanstiege fallen so hoch aus, weil die Volksbank ihre Gebühren im vergangenen Jahr als Reaktion auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs wieder auf den Stand von Anfang 2018 verringert hat. Die Richter hatten im April die bis dahin in der Branche übliche Praxis der Gebührenerhöhung für unwirksam erklärt: Preissteigerungen einfach nur mitzuteilen und den Kunden keine Möglich­keit zum Wider­spruch zu geben reiche nicht aus, hatten sie entschieden. Seinerzeit kosteten die beiden Konten bei der Volksbank 3,50 Euro beziehungsweise 7,50 Euro – für Juli hatte die Bank eine Erhöhung auf 4 Euro beziehungsweise 8,50 Euro geplant, die dann ausgesetzt wurde. Man werde die Kunden jetzt anschreiben und um Zustimmung zu den neuen Gebühren bitten, erklärte das Geldinstitut.

Rekord bei Kreditzusagen

Trotz der zwischenzeitlichen Senkung der Gebühren konnte die Bank ihren Provisionsüberschuss 2021 steigern. Der Ertrag aus dem Kundenservice übertraf den Aufwand um rund 49 Millionen Euro – ein Plus von 4,3 Prozent. Verantwortlich für den Anstieg war vor allem das Wertpapier- und Vermittlungsgeschäft, das vom Boom an den Börsen profitierte. Dank der Zuflüsse und der Kursentwicklung stiegen die Werte in den Depots um etwa 22 Prozent auf 3 Milliarden Euro.

„Wir werden nicht der teuerste Anbieter sein, aber auch nicht der billigste“: Vorstandssprecher Jürgen Wache. Quelle: Moritz Frankenberg

Noch besser entwickelte sich das Darlehensgeschäft. Der Bestand der Kredite kletterte um etwa 12 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. „Wir haben im letzten Jahr mehr als 4600 Kredite mit einem Rekordvolumen von 1,6 Milliarden Euro zugesagt“, sagte Wache. Treiber waren erneut die Baufinanzierungen. „Die Summe der herausgegebenen Kredite ist damit erstmals größer als die Kundeneinlagen“, erklärte Wache. Eine Abschwächung der Nachfrage sieht die Volksbank nicht. Trotz steigender Zinsen und Immobilienpreise hätten viele Menschen den Wunsch, ein Eigenheim zu haben. Die Bilanzsumme wuchs 2021 um 9,5 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro.

Zuversichtlich für 2022

Auch der Zinsüberschuss entwickelte sich mit knapp 138 Millionen wieder positiv. Das Plus von 6,5 Prozent sei vor allem auf das Wachstum im Kreditgeschäft zurückzuführen, sagte Wache. Die Eigenanlagen und die Geschäfte von Tochterunternehmen bereiteten dem Management ebenfalls Freude. Zudem profitierte die Volksbank von einer Dividendennachzahlung des genossenschaftlichen Spitzeninstituts. Die DZ Bank überwies rund 4 Millionen Euro für die Jahre 2019 und 2020, die sie zunächst auf Geheiß der Europäischen Zentralbank hatte einfrieren müssen.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung fiel mit 63,3 Millionen Euro um ein Prozent besser aus als 2020. Aus dem Jahresüberschuss von 16,2 Millionen will die Bank wieder eine Dividende von 5,5 Prozent zahlen. Die Höhe der Anteile von Mitgliedern der Volksbank ist jedoch auf jeweils 500 Euro begrenzt. Der Blick nach vorn ist optimistisch: „Wir sind mit dem Rückenwind der Erfolge des letzten Jahres sehr zuversichtlich für 2022“, sagte Wache.

Von Jens Heitmann