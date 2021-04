Hannover

Der hannoversche Kekshersteller Bahlsen steht vor einer Neuausrichtung. Um seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, werde das Unternehmen seine Organisation straffen und sich künftig neben dem Stammgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Märkte Großbritannien, USA und das mittlere Asien konzentrieren, teilte Bahlsen am Donnerstag in Hannover mit. Im Zuge dieser Umorganisation werde die Firma in den nächsten drei Jahren 100 Stellen streichen, den größten Teil davon in Deutschland. Insgesamt beschäftigt Bahlsen knapp 2600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Bahlsen befindet sich bereits seit dem vergangenen Jahr in einer Umbruchphase. Mit Phil Rumbol hat im April 2020 erstmals ein familienfremder Manager den Chefposten bei dem Gebäckhersteller übernommen. „Wir wollen die Zukunft der Lebensmittelbranche prägen, indem wir das Beste aus Tradition und Moderne zusammenbringen“, hatte er kürzlich erklärt. „Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis.“

Bahlsen will seine Produktpalette überarbeiten

Zu Beginn seiner Tätigkeit hatte sich Rumbol von dem von seinen Vorgängern verkündeten Anspruch verabschiedet, die Erlöse bis zum Jahr 2025 zu verdoppeln. „Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass dieses Ziel kaum zu erreichen sein wird“, sagte er in einem Interview. Zwischen 2016 und 2019 ist der Umsatz gesunken – zuletzt lag er bei 540 Millionen Euro. Es sei daher nötig, bekannte Marken wie Bahlsen und Leibniz zu erneuern, sagte Rumbol. In Deutschland müsse es gelingen, wieder mehr junge Konsumenten anzusprechen.

„Familie, Verwaltungsrat und Geschäftsführung stehen gemeinsam hinter der Neuausrichtung“, sagte der Firmenpatriarch Werner M. Bahlsen. „Wir haben in unserer 132-jährigen Unternehmensgeschichte viele Veränderungen miterlebt und mitgeprägt.“ Dabei sei es immer ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, die Identität als Familienunternehmen zu wahren.

