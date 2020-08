Hannover

Für die Krankenkassen ist es ein Novum: In der Regel steigen die Kosten für die stationäre Versorgung ihrer Versicherten – in der Harzklinik Clausthal-Zellerfeld sind sie zuletzt jedoch auf Null gesunken. „Für dieses Jahr liegen uns noch keine Abrechnungen vor“, heißt es beim Landesverband der Ersatzkassen und der AOK Niedersachsen. Wie viele der Betten belegt sind, will der Betreiber Asklepios nicht verraten. Ein Bedarf für stationäre Behandlungen sei aber kaum vorhanden, räumt die zuständige Regionalgeschäftsführerin Adelheid May ein. „Das Patientenaufkommen ist sehr gering.“

Landkreis will Vertragsstrafe von 16 Millionen Euro einklagen

Wie es dazu kommen konnte, soll am nächsten Donnerstag das Landgericht Braunschweig klären. Der Landkreis Goslar wirft Asklepios vor, die vereinbarte stationäre Grundversorgung in Clausthal nicht zu gewährleisten – und will deshalb eine Vertragsstrafe von 16 Millionen Euro einklagen. Der Krankenhaus-Konzern prüft seinerseits Schadensersatzansprüche gegen Behörden, „nachdem in der Vergangenheit von Staatsseite Pläne zur Erweiterung der Klinik in Clausthal-Zellerfeld verhindert wurden“. Asklepios wollte in der Uni-Stadt eine Geriatrie mit 85 Plätzen einrichten.

Sozialministerium reduziert die Kapazität

Das Haus in Clausthal gehört seit 2003 zum Asklepios-Konzern, der bundesweit rund 150 medizinische Einrichtungen betreibt. Neben der dortigen Klinik gehören dem Unternehmen auch die Krankenhäuser in Bad Harzburg und Goslar. Offiziell steht die zweitkleinste Klinik Niedersachsens noch mit 54 Betten im Krankenhausplan des Landes, die jeweils mit 2150 Euro im Jahr gefördert werden – doch das Sozialministerium hat die Kapazität wegen mangelnder Auslastung längst auf 30 Betten reduziert.

Asklepios hält den Standort für verzichtbar

Gegen den entsprechenden Feststellungsbescheid ist Asklepios ebenso vorgegangen wie gegen den Versuch der Krankenkassen, der Klinik in Clausthal wegen Zweifeln an der Qualität der Behandlungen den Versorgungsauftrag zu entziehen. Die wirtschaftliche Führung eine kleiner werdenden Klinik sei wegen „der hohen Vorhaltekosten eine besondere Herausforderung“, heißt es im Sozialministerium. Bei Asklepios hält man den Standort inzwischen für obsolet. Angesichts der „mehr als auskömmlichen Versorgung im nahe gelegenen Goslar darf das Haus zu Recht als verzichtbar und ohne Zukunftsperspektive angesehen werden“, hat Vorstandschef Kai Hankeln bereits im vergangenen Jahr in einem Interview gesagt.

Land und Landkreis fordert Versorgung von Notfällen

Weder die Landesregierung noch der Landkreis sind jedoch bereit, eine Schließung der Klinik zu akzeptieren. „Vor allem in den Wintermonaten sind andere Krankenhäuser nicht binnen von 30 Minuten, oder bei Straßensperrungen auch gar nicht zu erreichen“, heißt es vonseiten des Sozialministeriums. Deshalb sei in Clausthal zumindest eine stationäre Basis-Versorgung nötig. „Es muss sichergestellt sein, dass im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistungspflicht Notfälle jederzeit behandelt werden können“, fordert der Landkreis.

Im Krankenhaus sind nur selten Ärzte und Pfleger anzutreffen

Die Klinik sieht sich dazu aber kaum in der Lage. „Kleinere Eingriffe in örtlicher Betäubung oder Erkrankungen aus dem chirurgischen Formenkreis, die keiner operativen Versorgung bedürfen, können hier in angenehmer Atmosphäre behandelt werden“, heißt es auf der Homepage. Im Krankenhaus selbst seien nur selten Ärzte und Pfleger anzutreffen, verlautet aus der Belegschaft. Nur im angegliederten Medizinischen Versorgungszentrum tue tagsüber ein einzelner Mediziner Dienst.

Krankenkassen sehen kein Transportproblem

„Damit steht die Klinik in Clausthal für eine Grundversorgung überhaupt nicht zur Verfügung“, sagt der Leiter der Landesvertretung der Ersatzkassen, Jörg Niemann. Für die Versorgung der Bevölkerung sei das aber kein Problem, selbst im Winter würden die Straßen ins nur 20 Kilometer entfernte Goslar geräumt: „Eine witterungsbedingte Unterbrechung des Straßenverkehrs ist die absolute Ausnahme.“ In so einem Fall entscheide die Rettungsleitstelle über geeignete Transportmittel für Notfälle. „Es bleibt ein Geheimnis, warum ein Haus, in dem so gut wie nicht mehr behandelt wird, für die Versorgung unverzichtbar sein soll“, sagt Niemann.

Von Jens Heitmann