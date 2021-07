Hausärzte in Niedersachsen müssen Honorareinbußen hinnehmen

Hannover

In der Corona-Pandemie haben sich die Honorare der niedergelassenen Ärzte in Niedersachsen sehr unterschiedlich entwickelt. Während einzelne Berufsgruppen von den gesetzlichen Krankenkassen 2020 deutlich mehr Geld bekamen als im Vorjahr, mussten andere erhebliche Einbußen hinnehmen. „Sinkende Umsätze sind darauf zurückzuführen, dass weniger Patienten in die Praxen kamen“, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), Mark Barjenbruch. „Manche Arztgruppen konnten pandemiebedingte Rückgänge jedoch durch vom Gesetzgeber beschlossene Honorarzuwächse kompensieren.“

Insgesamt erhöhten sich die Honorare der knapp 13.000 Ärzte und Psychotherapeuten 2020 um 2,6 Prozent auf fast 4,2 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch Zahlungen von Privatpatienten, die etwa ein Viertel der Einnahmen ausmachen. Am größten fiel der Honorarzuwachs bei den Laborärzten aus: Obwohl die Vergütung für PCR-Tests auf das Coronavirus zwischenzeitlich gesenkt wurde, stiegen deren Einnahmen wegen der hohen Nachfrage um knapp 29 Prozent. Insgesamt stiegen die Honorare der Fachärzte um 5,3 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro.

Fachärzte profitieren von Honorarzuschlägen

Nach Einschätzung der Ersatzkassen haben dazu vor allem die vom Gesetzgeber eingeführten zusätzlichen Honoraranreize zur Behandlung von Patienten beigetragen, die bisher nicht in den Praxen behandelt wurden. Die große Koalition hatte damit auf Beschwerden von Versicherten reagiert, die oft nur schwer an einen Facharzttermin kamen oder lange darauf warten mussten. Ob die Mehrausgaben wirklich dazu beitragen, die Wartezeiten auf Termine zu reduzieren, werde man erst nach der Pandemie bewerten können, sagte der Leiter des Landesverbandes Niedersachsen, Hanno Kummer.

Die mit Abstand größte Medizinergruppe musste ein Minus verkraften: Die Hausärzte bekamen rund 1,6 Milliarden Euro und damit knapp ein Prozent weniger als 2019. Vor allem während der ersten Corona-Welle hätten Versicherte aus Sorge vor einer Ansteckung Arztbesuche stark eingeschränkt, hieß es bei der KVN. Durch den Rückgang bei Früherkennungsuntersuchungen und ambulanten Operationen hätten die Hausärzte weniger Leistungen abrechnen können, die von den Kassen außerhalb des üblichen Budgets vergütet werden. „Obwohl die Praxen wegen der Corona-Pandemie alle Hände voll zu tun hatten, sind deshalb trotzdem die Umsätze gesunken“, sagte Barjenbruch. Auf das ganze Jahr bezogen sank die Zahl der Behandlungen bei allen niedergelassenen Ärzten um 2,8 Prozent.

Ärzte stellen sich auf magerere Zeiten ein

Für das laufende Jahr rechnet die KVN für Fachärzte wegen der geförderten Terminvergabe mit stärkeren Honorarzuwächsen; die Haus- und Kinderärzte sollten das Niveau von 2020 halten können, wenn es zu keiner vierten Corona-Welle komme, hieß es. „Für 2022 müssen wir uns jedoch auf eine Nullrunde einstellen“, sagte Barjenbruch. Von den Krankenkassen gebe es entsprechende Signale. Von der AOK Niedersachsen werden diese bekräftigt: „Die fetten Jahre sind vorbei“, sagte Vorstandschef Jürgen Peter. Die Zeichen im Gesundheitswesen stünden auf Konsolidierung – die Krankenversicherung müsse die vom Gesetzgeber verursachten Mehrausgaben kompensieren.

Von Jens Heitmann