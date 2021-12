Hannover

Zwei Pioniere der digitalen Medienwelt gehen künftig in Hannover gemeinsame Wege. Die Heise-Gruppe, die etwa das Computermagazin c´t oder das Internetformat heise-online produziert, hat am Dienstag alle Anteile der Yeebase-Media übernommen, zu der das Digitalmagazin t3n gehört. Beide wollen Eigenständigkeit bewahren.

Heise und t3n gehen jetzt zusammen

t3n begreift sich seit der Gründung 2005 als kreatives Startup, das über alle Themen der Digitalwirtschaft informiert. Mitgründer Andreas Lenz sagte am Mittwoch, t3n werde auch nach der Übernahme „den Charakter einer selbstbewussten Indie-Marke behalten“. Das Unternehmen ist nach Angaben von Lenz zuletzt stark gewachsen: im Umsatz 2021 um 20 Prozent, bei den Internet-Visits auf 10 Millionen im Monat, bei den Beschäftigten in diesem Jahr um gut ein Dutzend auf 83.

Ansgar Heise, geschäftsführender Gesellschafter der Heise-Gruppe, bezeichnete t3n als „achten Herzpartner“. Sowohl t3n wie auch Heise-Medien blieben auch nach der Übernahme eigenständige Unternehmen mit eigenen Markenauftritten“. Weder werde sich am Standort, dem Mitarbeiterstamm oder der Unternehmensführung von t3n etwas ändern. „Wir gewinnen mit t3n einen Digital Pioneer, mit dem wir gemeinsam in Hannover die Themen Digitalisierung und IT noch stärker bespielen und zum Leuchten bringen wollen“, sagte Heise. Heise hat sich seit 1949 vom Zeitschriftenverlag zu einem Medienunternehmen für Technikthemen entwickelt.

Investoren hatten Interesse

Nach Angaben von t3n-Gründer Lenz hat es zuletzt immer häufiger Anfragen von Investoren gegeben, zugleich sei bei den Gesellschaftern mit dem Wachstum der Wunsch größer geworden, sich einen starken Partner zu suchen. Einer der drei t3n-Gesellschafter, Björn Assmann, war vor wenigen Wochen verstorben, Lenz führte die Übernahmeverhandlungen zuletzt mit Mitgesellschafter Jan Christe zu Ende.

Lenz betont auch die Bedeutung für den Medienstandort Hannover, wo „führende Medienmarken wie Spiegel, Stern oder c’t gegründet wurden“. Den Gesellschaftern sei es auch darum gegangen, einen lokalen Partner für die Weiterführung von t3n zu finden. Welche Rolle er selbst in dem Konstrukt spielen wird, ist noch offen.

Von Conrad von Meding