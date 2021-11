Hannover

Der Umbruch in der Automobilbranche bringt nicht zuletzt Zulieferer in Nöte. Helfen soll von sofort an der Beteiligungsfonds „NTransformation“, mit dem das Land Niedersachsen 30 Millionen Euro und der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall weitere 10 Millionen Euro zur Verfügung stellen. „Das ist ein wegweisendes Projekt und in dieser Form bundesweit einmalig“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag.

130.000 Jobs bei Kfz-Zulieferern in Niedersachsen

Die Zuliefererbranche beschäftigt in Niedersachsen rund 130.000 Arbeitnehmer. In der Pandemie leiden die Betriebe ohnehin an eingebrochenen Umsätzen und unterbrochenen Lieferketten. Dazu kommt die Transformation weg von der Verbrennertechnologie hin zu alternativen Antrieben und der Digitalisierung. „Das erfordert Investitionen, über die in einer unsicheren Lage entschieden werden muss“, erklärte Althusmann.

Die Idee hinter dem Fonds ist, Automobilzulieferern die Eigenkapitalquote zu stärken, wodurch wiederum der Kreditrahmen bei Banken steigt. „Dadurch entsteht eine Hebelwirkung. Wir schätzen, dass der Hilfsfonds Fremdkapital in fünffacher Höhe mobilisieren kann“, sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall.

Beteiligungshöhe ist bei 5 Millionen Euro gedeckelt

Zur Zielgruppe gehören außer produzierenden Firmen auch Dienstleistungsunternehmen für Automobilhersteller wie zum Beispiel Ingenieurbüros und Softwareentwickler. Autohändler dagegen sind außen vor. Die Mitarbeiterzahl spielt keine Rolle, aber die Unternehmen müssen den Sitz in Niedersachsen haben. Fondsverwaltung und -management übernimmt die NBank des Landes.

Über die Mittelvergabe entscheidet ein Beteiligungsausschuss, in dem Vertreter der Bank und des Arbeitgeberverbandes sitzen. Die Beteiligungshöhe beginnt im Einzelfall bei 500.000 Euro und ist bei 5 Millionen Euro gedeckelt.

Firmen müssen Geld zurückzahlen

„Entscheidend ist, dass es nicht um Sanierungsfälle geht“, verdeutlichte Schmidt. Unternehmen müssten Zukunftsperspektiven vorweisen, unter anderem belegt durch entsprechende Businesspläne. Nach sieben bis zwölf Jahren müssen sie das investierte Geld verzinst zurückzahlen. „Ziel ist es, die Beteiligungen am Ende wieder mit einem Gewinn zu veräußern“, erklärte Schmidt.

Von Bernd Haase