Hohe Nachfrage: Rossmann gibt pro Kunde nur eine Packung mit FFP2-Masken ab 

Hannover/Düsseldorf

Wegen der hohen Nachfrage will der Drogeriekonzern Rossmann vorerst pro Kunde nur noch eine Packung mit FFP2- oder FFP3-Masken abgeben. Dies sagte eine Firmensprecherin am Donnerstag gegenüber der HAZ. Die sogenannten OP-Masken hingegen würden weiterhin unbeschränkt verkauft. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Bussen, Bahnen und Geschäften künftig Masken getragen werden müssen, die besser schützen als Alltagsmasken. Seitdem sind die Verkäufe solcher medizinischer Masken stark gestiegen, wie Drogeriemarktketten und Apotheker berichteten.

„Aufgrund der bundesweiten Anordnungen sehen wir uns mit einem ad hoc steigenden Bedarf konfrontiert“, sagte ein Rossmann-Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, diesem gerecht zu werden. Man hätte sich jedoch „etwas mehr Vorlauf gewünscht, um die Maßnahmen adäquat umsetzen zu können“.

„Wir füllen schnellstmöglich nach“

Der Chef der Drogeriemarktkette dm, Christoph Werner, erklärte, dass sein Unternehmen hohe Bestände an medizinischen Masken habe. „Sollten wegen der gestiegenen Nachfrage FFP2-Masken an einzelnen Standorten oder im Onlineshop mal kurzfristig ausverkauft sein, füllen wir schnellstmöglich nach.“ Die Firma habe schon Ende des vergangenen Jahres große Mengen an FFP2-Masken bei Lieferanten bestellt. Die Menge habe man nun noch erhöht. Gleichzeitig sei dm auf zusätzliche Anbieter zugegangen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) betonte, dass keine Engpässe zu befürchten seien.

Von Erich Reimann