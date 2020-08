Zwickau

Für das Werk in Zwickau ist es ein Meilenstein: Der erste Elektro-SUV rollt an diesem Donnerstag vom Band. Der ID.4 ist das erste rein elektrisch getriebene Fahrzeug dieser kompakten Klasse von Volkswagen.

„Nach dem ID.3 ist es bereits das zweite Modell auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukasten, kurz MEB“, sagt Ralf Brandstätter, Chef der Marke Volkswagen. „Das Auto wird zukünftig in Europa, in China und später auch in den USA gebaut und verkauft.“ Auf eben dieser Plattform. Mit dem ID.4 erweitere Volkswagen sein Angebot um ein vollelektrisches Fahrzeug im weltweit größten Wachstumssegment, der Klasse der kompakten SUV.

„ Volkswagen liegt beim Umbau in Richtung E-Mobilität im Zeitplan“

Der Kreis der geladenen Gäste ist zum Produktionsstart überschaubar. Mit Corona und Hygienemaßnahmen hat das aber nur bedingt zu tun. Vielmehr liegt es daran, dass VW die Weltpremiere für den Wagen erst für Ende September vorgesehen hat.

Im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) lobt E-Mobilitätsvorstand Thomas Ulbrich die Mannschaft in Zwickau. „Wir liegen im Transformationsprozess der Marke Volkswagen in Richtung E-Mobilität voll im Zeitplan.“ Mit Blick „auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen in den vergangenen Monaten“ sei das eine außergewöhnliche Leistung, sagt er. „Wo noch vor kurzem Verbrenner gebaut wurden, läuft jetzt bereit das zweite Modell der ID. Familie vom Band.“

VW will Weltmarktführer bei der E-Mobilität werden

Ziel von Volkswagen sei es, Weltmarktführer bei der Elektromobilität zu werden. Dafür investiere der Konzern bis 2024 rund 33 Milliarden Euro, davon allein elf Milliarden in der Marke Volkswagen. Für 2025 rechnet Brandstätter bereits mit 1,5 Millionen produzierten E-Autos mit dem VW-Logo.

Zwickau spiele für den Systemwechsel in Richtung E-Mobilität eine Schlüsselrolle: Erstmals wird eine große Autofabrik mit Investitionen von rund 1,2 Milliarden Euro komplett auf die neue Antriebstechnik umgerüstet. Alle Umbauten – davon geht man bei VW aus – werden plangemäß dieses Jahres abgeschlossen sein.

Zwickau wird größtes Werk für E-Mobilität in Europa

Im kommenden Jahr soll dann rund 300 000 E-Autos in Zwickau vom Band laufen. Der Standort werde damit zum größten und leistungsfähigsten E-Auto-Werk Europas. Brandstätter spricht von einer Vorreiterrolle, die Zwickau bei der Transformation des weltweiten Produktionsnetzwerks von Volkswagen übernimmt. Auch international liefen die Vorbereitungen zum Anlauf des E-SUV auf Hochtouren. Im chinesischen Werk Anting habe die Vorproduktion bereits begonnen, der Standort Chattanooga wolle die Produktion des ID.4 im Jahr 2022 starten.

Das neue SUV ist für Reichweiten bis 500 Kilometer konzipiert. Auf den Markt kommen soll der ID.4 zunächst mit Heckantrieb. Folgen wird ein elektrischer Allradantrieb. Die Hochvoltbatterie ist im Sandwichboden der Karosserie untergebracht. Bedient wird das Fahrzeug weitgehend über Touch-Flächen und eine intuitive Sprachsteuerung.

VW will mit E-Mobilität Job-Sicherheit schaffen

Mit dem entschlossenen Einstieg in die E-Mobilität leiste Volkswagen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und schaffe damit langfristige Perspektiven für seine rund 100 000 Beschäftigten an den deutschen Standorten, heißt es weiter.

Neben der Fertigung im Werk Zwickau sind auch die Komponentenwerke Braunschweig, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg beteiligt. Sie fertigen wichtige Bauteile wie die E-Maschine oder das Batteriesystem. Ab 2021 wird der ID.3 auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gefertigt. Die Fahrzeugwerke Emden und Hannover sollen ab 2022 ebenfalls mit der Produktion von E-Autos beginnen.

Von Andreas Dunte