Hannover

„Es heißt immer, Hannovers Stadtbaurat Hillebrecht habe Hannover aufgebaut, aber die Heizungsmonteure und Metallarbeiter kommen in den meisten Geschichtsbüchern nicht vor“, sagt Niedersachsens früherer IG-Metall Chef Hartmut Meine. Mit zahlreichen anderen hat Meine jetzt nachgeholfen und ein Geschichtsbuch der etwas anderen Art geschrieben. Über Betriebsräte, Streiks und Hungerkrisen. Und die lebhafte Geschichte der IG Metall, deren Keimzelle nach 1945 auch Hannover war.

Einquartiert im völlig zerbombten Hannover

In einer munteren Veranstaltung vor (coronabedingt) nur 70 Gästen im Freizeitheim Ricklingen haben Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft, sowie das Team um Meine das Buch („Streiten und Gestalten“, DVA-Verlag Hamburg) vorgestellt. Sie haben mit Zeitzeugenberichten, musikalischen Einlagen die (keineswegs immer schönen) alten Zeiten wieder aufleben lassen. Die Aufbauzeit in der völlig ausgebombten Stadt Hannover, in dem der spätere IG-Metall-Bundesvorsitzende Jürgen Peters sich zwei Zimmer mit fünf anderen teilen musste. Er war mit seiner Familie zwangsweise bei zwei alten Damen in Limmer einquartiert worden.

Zeitzeugen berichten, wie sie in den 50er Jahren aus Italien angeworben wurden, um bei den Stadtwerken zu arbeiten oder im 1956 neugeschaffenen VW-Werk in Stöcken. Insgesamt 41 Betriebsräte und Gewerkschafter haben die Autoren befragt, in Zeitungsarchiven gestöbert und etliche Protokolle von Vorstandsprotokollen durchgearbeitet. Die Porträts von 16 nicht nur für die Gewerkschaftsgeschichte wichtigen historischen Persönlichkeiten runden das Geschichtswerk ab, ihnen allen voran der langjährige IG-Metallvorsitzende Otto Brenner, der 1903 in Hannover geboren wurde und die (von den Nazis zerschlagenen) Gewerkschaften nach dem Krieg aufbaute.

In sieben Zeitperioden berichten die Autoren von Tarifkonflikten, auch internen Streitfragen – aus den Augen von Vertrauensleuten und Betriebsräten. Mit Otto Brenner, der am Tag der Vorstellung des Buches 114 geworden wäre, und Jürgen Peters haben zwei Bundesvorsitzende die Geschichte ihrer Gewerkschaft auch von Hannover aus geprägt.

Von Michael B. Berger