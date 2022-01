IHK Hannover: Zahl der Ausbildungsverträge steigt deutlich

Hannover

Im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover wieder mehr Auszubildende eingestellt. Die Zahl der neu abgeschlossenen Berufsausbildungs­verträge ist 2021 um 7,5 Prozent auf 8938 gestiegen, wie die IHK am Montag mitteilte. Im Hotel- und Gaststättengewerbe, das die Pandemie besonders hart getroffen hat, legte sie um fast 30 Prozent zu. Zum Kammerbezirk gehören nicht nur die Landeshauptstadt und ihre Umlandgemeinden, sondern etwa auch Göttingen, Hildesheim und Northeim. In der Region Hannover betrug der Zuwachs insgesamt 5,5 Prozent.

IHK-Chefin Bielfeldt: „Das war nicht unbedingt zu erwarten“

„Das ist wieder ein erster Lichtblick in der betrieblichen Ausbildung und war so in der andauernden Pandemie mit einem extrem schwierigen wirtschaftlichen Fahrwasser in vielen Branchen nicht unbedingt zu erwarten,“ sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Dennoch habe man die Rückgänge, die es im ersten Corona-Jahr 2020 gegeben habe, nur teilweise aufgeholt. Damals war die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 16 Prozent gesunken.

Bei den kaufmännischen Berufen wurde im vergangenen Jahr ein Plus von insgesamt 8,8 Prozent verzeichnet. Im Handel lag der Zuwachs bei 8,4 Prozent und im Verkehrs- und Transportgewerbe bei 6,9 Prozent. Rückläufig waren die Zahlen bei den kaufmännischen Berufen in der Industrie (minus 7,7 Prozent) und bei Versicherungen (minus 8,9 Prozent).

Mehr Auszubildende in technischen Berufen

Bei den industriell-technischen Berufen erhöhte sich die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 4,9 Prozent. Sowohl in den Metallberufen (plus 2,8 Prozent) als auch den Elektroberufen (plus 3 Prozent) ergaben sich Zuwächse. Weniger neue Berufsausbildungsverträge als im Vorjahr wurden hingegen in den Bereichen Chemie und Physik (minus 5,6 Prozent) sowie Glas, Keramik und Schmuck (minus 2,1 Prozent) registriert.

Von Andreas Schinkel