Hannover

Der Mangel an Material und Personal bremst den Aufschwung in der niedersächsischen Wirtschaft. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) rechnet nur noch jedes fünfte Unternehmen in den kommenden Monaten mit einer besseren Geschäftslage, jede vierte Firma erwartet dagegen eine Verschlechterung. „Die Lage nach 18 Monaten Corona ist nicht so gut, wie sie sein könnte“, sagte Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt am Freitag. „Viele Unternehmen würden gerne mehr produzieren, haben aber keine Vorprodukte.“ Zudem fehle es an Fachkräften, manchmal auch nur an Hilfsarbeitern, „die einfach mit anpacken“.

Nachdem der aus den Antworten der 1900 befragten Betriebe ermittelte Konjunkturklima­indikator zuvor fünfmal in Folge gestiegen war, ist das Barometer im dritten Quartal leicht auf auf 111 Punk­te abgesackt – auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr 2020 hatte es mit 48 Punkten seinen Tiefstand markiert. Mit dem aktuellen Gang der Geschäfte zeigen sich aktuell 37 Prozent der Firmen zufrieden, nur jedes zehnte Unternehmen beurteilt seine Lage als schlecht, eine knappe Mehrheit sieht sie als unverändert an. Insgesamt habe die Wirtschaft ihre Planungen für Investitionen und das Personal im dritten Quartal erneut nach oben angepasst, hieß es.

Industrie und Bauwirtschaft fehlt es an Material

Die Industrie befindet sich – mit Ausnahme der Autobauer und ihrer Zulieferer – im Aufschwung. Die akuten Liefer­engpässe und stark steigende Rohstoffpreise bei Computerchips, Metallen oder Baumaterialien drückten jedoch erkennbar auf die Erträge, sagte Bielfeldt. Auch die Orderbücher der Bauwirtschaft füllen sich weiter, die Geschäftslage könne auch auf­grund gestiegener Preise kaum besser sein, hieß es. Engpässe beim Material, etwa bei Dämmstoffen und Ziegeln, dämpfen jedoch den Optimismus. Neun von zehn Bauunternehmen sehen den Fachkräftemangel inzwischen als Geschäftsrisiko an.

„Die Lage nach 18 Monaten Corona ist nicht so gut, wie sie sein könnte“: IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Quelle: Rainer Dröse

Der Einzelhandel hat laut Umfrage vom Nachholbedarf profitiert und sich im Sommer von den coronabedingten Schließungen etwas erholt. Geschäftslage und Erwartungen werden jedoch unter­schiedlich beurteilt: Während Schuhgeschäfte und Elektronikhändler fortgesetzt eine ungünsti­ge Entwicklung melden, sind Bekleidungsgeschäfte, Juweliere und Möbelhäuser mit ihren Umsätzen zufrieden. Auch im Gastgewerbe laufen die Geschäfte im Allgemeinen wieder – nur im Catering und bei Veranstaltungen leiden die Anbieter noch unter den Folgen der Pandemie.

Unternehmen wollen wieder mehr ausbilden

Aktuell melden 55 Prozent der Unternehmen offene Stellen, die sie längerfristig nicht besetzen können. Knapp die Hälfte der Firmen sucht vorwiegend Personal mit abgeschlossener Lehre, fast ein Drittel der Betriebe wäre auch mit Personal ohne Berufsabschluss zufrieden. Als Reaktion auf den Mangel an Bewerbern will rund die Hälfte der Firmen mehr Auszubildende einstellen. Fast 70 Prozent der Befragten kalkulieren mit steigenden Arbeitskosten und bereiten ihre vorhandenen Belegschaften auf größere Belastungen vor.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lieferengpässe werden sich nach Einschätzung der IHKN im kommenden Jahr entspannen, der Personalmangel dürfte sich jedoch wegen der Alterung der Gesellschaft verschärfen, hieß es. Mit Sorgen blickten viele Unternehmen auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin, sagte Bielfeldt. Man befürchte „bundespolitische Eingriffe beim Mindestlohn, die in Tei­len der niedersächsischen Wirtschaft zu Verwerfungen im Lohngefüge und Kostensteigerungen führen würden.“

Von Jens Heitmann