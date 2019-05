Hannover

Das Geschäft mit Immobilien in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr auf den Rekordumsatz von 22 Milliarden Euro gestiegen. Grund für die Entwicklung seien die anhaltend hohe Nachfrage nach Häusern und Wohnungen und die niedrigen Zinsen, sagte Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Montag in Hannover bei der Vorstellung des aktuellen Berichts zum Landesgrundstücksmarkt. Insgesamt wurden 2018 in Niedersachsen rund 108.000 Häuser und Wohnungen verkauft, ähnlich viele wie im Vorjahr. Grundlage des Berichts sind alle notariell beurkundeten Immobilienkaufverträge.

Eigenheime und Eigentumswohnungen sind der Erhebung zufolge im Landesdurchschnitt um sieben Prozent teurer geworden, wobei die Preise entgegen dem langjährigen Trend in ländlichen Regionen etwas stärker gestiegen sind als in städtischen Bereichen. Die Menschen ziehe es zwar weiterhin in die Ballungszentren, sagte Pistorius. Zunehmend würden aber auch andere Regionen mit guter Verkehrsanbindung attraktiv.

Unabhängig davon gibt es bei den Immobilienpreisen weiterhin starke regionale Unterschiede. Für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im Kreis Holzminden im Schnitt 93.000 Euro bezahlt, in Hannover waren es 420.000 Euro. Neue Eigentumswohnungen kosteten im Mittel je Quadratmeter zwischen 2140 Euro im Kreis Goslar und 4400 Euro in Hannover. Bei Bauplätzen in mittleren Lagen einschließlich Erschließung reichten die Durchschnittspreise je Quadratmeter von 20 Euro in Bremke (Kreis Holzminden) bis 500 Euro in manchen Stadtteilen von Hannover.

Von dpa/lni