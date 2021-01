Hannover

Das im Jahr 2018 eingeführte Baukindergeld stößt auf großes Interesse. Bundesweit hat die staatliche KfW-Bank bisher 6,5 Milliarden Euro als Hilfen für den Bau oder Kauf einer Immobilie zugesagt. In Niedersachsen haben bis Ende vergangenen Jahres 37.100 Antragsteller einen positiven Bescheid erhalten, dahinter steht eine Summe von rund 788 Millionen Euro. In ganz Deutschland erhalten bisher fast 310 000 Familien die Förderung. „Das Baukindergeld hat sehr vielen – vor allem jungen – Familien geholfen, ein Eigenheim zu finanzieren“, sagte KfW-Vorstandsmitglied Ingrid Hengster. „Damit kommt es genau bei denjenigen an, denen es am meisten hilft.“

Das Baukindergeld für Familien oder Alleinerziehende beträgt je Kind 1200 Euro jährlich und wird maximal zehn Jahre lang gezahlt. Eine Familie mit einem Kind kann also insgesamt 12.000 Euro erhalten. Eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern etwa kommt auf 36.000 Euro. Gefördert werden nur Haushalte, deren Einkommen maximal 90.000 Euro im Jahr betragen. Diese Grenze gilt bei einem Kind. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Schwelle um 15.000 Euro.

Längerer Förderzeitraum

Insgesamt stehen für das Baukindergeld 9,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Förderung sollte ursprünglich Ende 2020 auslaufen. Weil es wegen der Corona-Pandemie beim Bauen und beim Hauskauf teilweise zu Verzögerungen gekommen ist, hat die Bundesregierung den Förderzeitraum bis zum 31. März 2021 verlängert. Die Leistung kann beantragen, wer bis dahin eine Baugenehmigung erhält oder einen Kaufvertrag für eine Immobilie unterschrieben hat. Der Antrag auf Baukindergeld kann erst nach dem Einzug in das Wohneigentum gestellt werden – das ist bis Ende 2023 möglich. Niedersachsens Bauminister Olaf Lies forderte eine langfristige Verlängerung des Programms. „Das Baukindergeld ist ein Erfolg“, sagte der SPD-Politiker.

Nach Angaben des Bundesbauministeriums fließt die Förderung vor allem an junge Familien mit kleineren und mittleren Einkommen. Etwa 86 Prozent der Anträge würden von Haushalten mit ein bis zwei Kindern gestellt. Rund zwei Drittel aller Antragsteller hätten Kinder im Alter von unter sechs Jahren. Bei mehr als 60 Prozent der Familien liege das durchschnittliche zu versteuernde Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro im Jahr, erklärte das Ministerium.

Meist für Bestandsimmobilien

Mit dem Baukindergeld möchte die Bundesregierung besonders den Bau neuer Wohnungen ankurbeln. Das selbst gesteckte Ziel der großen Koalition für diese Legislaturperiode ist, insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen zu schaffen. Im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 wurden jedoch etwa 90 Prozent der Baukindergeldanträge für den Kauf oder Bau eines Einfamilienhauses gestellt, wie aus einer Antwort des Bundesbauministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervorgeht.

Darüber hinaus ist die Förderung bisher überwiegend zum Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt worden. Inzwischen aber verschieben sich die Gewichte offenbar. Der Anteil der Baukindergeldanträge für neue Häuser oder Wohnungen sei 2020 deutlich gestiegen, sagte eine KfW-Sprecherin.

