Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank in Hannover: Ina Bandemer ist zur Sprecherin der Geschäftsleitung ernannt worden. Sie löst Markus Rammes ab, der nach sechs Jahren von Hannover nach Stuttgart wechselt.

Bandemer leitet das Firmenkundengeschäft

Bandemer verantwortet künftig das Firmenkundengeschäft. Sie war bereits in den Neunzigerjahren in der Hannover-Zentrale der Deutschen Bank tätig. Zuletzt hatte sie bei dem Geldinstitut eine Leitungsposition im Firmenkundengeschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Hannover sei „seit Jahren die Wahlheimat für meinen Mann und mich“, sagt sie. Die Deutsche Bank Hannover betreut rund 6800 Unternehmen in Südniedersachsen.

Zur Geschäftsleitung in Hannover gehören weiterhin auch Daniel Steigmann (Privatkunden) und Michael Schnebeck (Vermögensverwaltung). Filialgeschäftsführer in dem kürzlich modernisierten Prachtbau am Georgsplatz ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Michael Hobusch.

